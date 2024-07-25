У «Полтаваобленерго» оприлюднили графік погодинних відключень на п’ятницю, 26 липня. Про це інформують у пресслужбі компанії.
Періоди відключень для споживачів знову збільшили — вони триватимуть із 05.00 до 24.00:
Ознайомитися з графіком відключень можна за посиланням.
Знайти свою чергу — у переліку адрес.
Нагадаємо, раніше представники НЕК «Укренерго» повідомляли, що наприкінці липня очікується пом’якшення графіків знеструмлення.
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