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У «Полтаваобленерго» оприлюднили графік погодинних відключень на п’ятницю, 26 липня

Сьогодні, 18:38 Переглядів: 407

 

Періоди відключень для споживачів знову збільшили

У «Полтаваобленерго» оприлюднили графік погодинних відключень на п’ятницю, 26 липня. Про це інформують у пресслужбі компанії.

Періоди відключень для споживачів знову збільшили — вони триватимуть із 05.00 до 24.00:

  • з 05:00 по 13:00 кількість одночасно застосованих черг — 1 (обсяг розвантаження 45МВт.);
  • з 13:00 по 18:00 кількість одночасно застосованих черг — 2 (обсяг розвантаження 90МВт.);
  • з 18:00 по 20:00 кількість одночасно застосованих черг — 1 (обсяг розвантаження 45МВт.);
  • з 20:00 по 23:00 кількість одночасно застосованих черг — 2 (обсяг розвантаження 90МВт.);
  • з 23:00 по 23:59 кількість одночасно застосованих черг — 1 (обсяг розвантаження 45МВт.).

Ознайомитися з графіком відключень можна за посиланням.

Знайти свою чергу — у переліку адрес.

Нагадаємо, раніше представники НЕК «Укренерго» повідомляли, що наприкінці липня очікується пом’якшення графіків знеструмлення.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: відключення електроенергії відключення світла погодинні відключення графік відключень Полтаваобленерго
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