Де у п'ятницю цілий день не буде світла: перелік адрес

У п'ятницю, 26 липня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Вільної України, 29-60
вул. Ірпінська, 7
вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
вул. Платухіна, 20-37
вул. Романа Шухевича, 11-36
туп. Юннатів, 1-7
просп. Полтавський
вул. А.Ізюмова
вул. Бажана
вул. Барвінкова
вул. Б.Чичибабіна
вул. Б.Урбанського
вул. В.Симоненка
вул. В.Баранова
вул. Мрії
вул. В.Винниченка
вул. Газопровідна
вул. Г.Чайки
вул. Гетьманська
вул. Д.Галицького
вул. Експресівська
вул. І.Нагнибіди
вул. І.Сікорського
вул. Кобзарська
вул. Козацька
вул. Кропивницького
вул. М.Вовчка.
вул. Академіка Герасимовича, 2-46А
вул. Академіка Герасимовича, 49, 51
вул. Академіка Герасимовича, 55-84А
пров. Алли Горської, 1-8
пров. Арсенальний, 3-16
вул. Арсенальна, 24/24, 26/1
туп. 1-й Деповський, 3-8
туп. 1-й Гайдамацький, 3, 4, 5, 6
туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8
туп. 1-й Парковий, 3-8
туп. 2-й Деповський, 3-7
туп. 2-й Гайдамацький, 3, 4, 5
туп. Озерний, 3/7-26/13
туп. Петра Григоренка, 1, 2, 27
пров. Василя Барки, 3-22
вул. Василя Симоненка, 90-112
вул. Василя Сліпака, 8-45А
вул. Вагонна, 10-32
вул. В’ячеслава Чорновола, 29
вул. Військова, 1/37-15
вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А
вул. Генерала Чайки, 1, 29
вул. Деповська, 1-57
вул. Деповська, 56-63/5
пров. Дніпровський, 1-6
вул. Європейська, 44А-58/20
вул. Європейська, 58/20
пров. Ємельяненко, 3
пров. Кам'яногірський, 3/1-24
вул. Кавалерійська, 8-49
вул. Космонавтів, 47/2-86
пров. Михайлівський, 1Б-20
вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 15/29-17, 18
вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30
вул. Михайлівська, 16/42-21
вул. Миколи Кучми, 1-46
вул. Миколи Кучми, 43-72
вул. Нагірна, 1/3-30А
вул. Небесної Сотні, 2
вул. Оксани Петрусенко, 18А
пров. Олега Ольжича, 1-20
вул. Озерна, 3-13
пров. Пилипа Орлика, 2/53-24
вул. Пилипа Орлика, 6/21-11/37
вул. Правобережна, 42А-57/2
пров. Правобережний, 4
вул. Редутна, 27-37/14, 77/2, 87/26
пров. Редутний, 10-29
вул. Республіканська, 89-93
вул. Садковська, 15/20-30/15
пров. Садковський, 2-34А
туп. Садковський, 3/3-23
пров. Сержанта Онопченка, 21-49
вул. Сержанта Мельничука, 36, 96-139
вул. Соні Делоне, 33-40
вул. Софіївська, 36А-38/19, 75
пров. Сковороди, 2-8
вул. Шевченка, 11, 13
вул. Шістдесятників, 4А-15
пров. Столярний, 20-39, 32-57
вул. Чередницька, 22-39
вул. Чумацький Шлях, 45-67
пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7
пр. 2-й Кохнівський, 3-10
пр. 3-й Кохнівський, 4-18
пров. Житлобудівний, 2/34-16
пр. Житлобудівний, 3-20/11
вул. Житлобудівна, 3/20-25Г
просп. Полтавський, 5-44/2
просп. Полтавський, 142-174
просп. Полтавський, 245-275
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