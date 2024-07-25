Де у п'ятницю цілий день не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У п'ятницю, 26 липня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 6.00 до 17.00 вул. Академіка Герасимовича, 141-204

вул. Білецьківська, 15-66

вул. Гайдамацька, 147

вул. Івана Чорнобаби, 4-27

вул. Ярослава Мудрого, 1-32

вул. Сагайдачного, 8, 11, 15

вул. Сержанта, 16

вул. Чумацький Шлях, 125, 125А, 125Б, 129

пров. Урожайний, 3-20

туп. Урожайний, 1-12. З 6.00 до 18.00 вул. Вільної України, 29-60

вул. Ірпінська, 7

вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17

вул. Платухіна, 20-37

вул. Романа Шухевича, 11-36

туп. Юннатів, 1-7

просп. Полтавський

вул. А.Ізюмова

вул. Бажана

вул. Барвінкова

вул. Б.Чичибабіна

вул. Б.Урбанського

вул. В.Симоненка

вул. В.Баранова

вул. Мрії

вул. В.Винниченка

вул. Газопровідна

вул. Г.Чайки

вул. Гетьманська

вул. Д.Галицького

вул. Експресівська

вул. І.Нагнибіди

вул. І.Сікорського

вул. Кобзарська

вул. Козацька

вул. Кропивницького

вул. М.Вовчка. З 8.00 до 17.00 вул. Академіка Герасимовича, 2-46А

вул. Академіка Герасимовича, 49, 51

вул. Академіка Герасимовича, 55-84А

пров. Алли Горської, 1-8

пров. Арсенальний, 3-16

вул. Арсенальна, 24/24, 26/1

туп. 1-й Деповський, 3-8

туп. 1-й Гайдамацький, 3, 4, 5, 6

туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8

туп. 1-й Парковий, 3-8

туп. 2-й Деповський, 3-7

туп. 2-й Гайдамацький, 3, 4, 5

туп. Озерний, 3/7-26/13

туп. Петра Григоренка, 1, 2, 27

пров. Василя Барки, 3-22

вул. Василя Симоненка, 90-112

вул. Василя Сліпака, 8-45А

вул. Вагонна, 10-32

вул. В’ячеслава Чорновола, 29

вул. Військова, 1/37-15

вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А

вул. Генерала Чайки, 1, 29

вул. Деповська, 1-57

вул. Деповська, 56-63/5

пров. Дніпровський, 1-6

вул. Європейська, 44А-58/20

вул. Європейська, 58/20

пров. Ємельяненко, 3

пров. Кам'яногірський, 3/1-24

вул. Кавалерійська, 8-49

вул. Космонавтів, 47/2-86

пров. Михайлівський, 1Б-20

вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 15/29-17, 18

вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30

вул. Михайлівська, 16/42-21

вул. Миколи Кучми, 1-46

вул. Миколи Кучми, 43-72

вул. Нагірна, 1/3-30А

вул. Небесної Сотні, 2

вул. Оксани Петрусенко, 18А

пров. Олега Ольжича, 1-20

вул. Озерна, 3-13

пров. Пилипа Орлика, 2/53-24

вул. Пилипа Орлика, 6/21-11/37

вул. Правобережна, 42А-57/2

пров. Правобережний, 4

вул. Редутна, 27-37/14, 77/2, 87/26

пров. Редутний, 10-29

вул. Республіканська, 89-93

вул. Садковська, 15/20-30/15

пров. Садковський, 2-34А

туп. Садковський, 3/3-23

пров. Сержанта Онопченка, 21-49

вул. Сержанта Мельничука, 36, 96-139

вул. Соні Делоне, 33-40

вул. Софіївська, 36А-38/19, 75

пров. Сковороди, 2-8

вул. Шевченка, 11, 13

вул. Шістдесятників, 4А-15

пров. Столярний, 20-39, 32-57

вул. Чередницька, 22-39

вул. Чумацький Шлях, 45-67

пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7

пр. 2-й Кохнівський, 3-10

пр. 3-й Кохнівський, 4-18

пров. Житлобудівний, 2/34-16

пр. Житлобудівний, 3-20/11

вул. Житлобудівна, 3/20-25Г

просп. Полтавський, 5-44/2

просп. Полтавський, 142-174

просп. Полтавський, 245-275 З 8.00 до 19.00 с. Потоки

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