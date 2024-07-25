Де у п'ятницю цілий день не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У п'ятницю, 26 липня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 17.00

  • вул. Академіка Герасимовича, 141-204
  • вул. Білецьківська, 15-66
  • вул. Гайдамацька, 147
  • вул. Івана Чорнобаби, 4-27
  • вул. Ярослава Мудрого, 1-32
  • вул. Сагайдачного, 8, 11, 15
  • вул. Сержанта, 16
  • вул. Чумацький Шлях, 125, 125А, 125Б, 129
  • пров. Урожайний, 3-20
  • туп. Урожайний, 1-12.

З 6.00 до 18.00

  • вул. Вільної України, 29-60

  • вул. Ірпінська, 7

  • вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17

  • вул. Платухіна, 20-37

  • вул. Романа Шухевича, 11-36

  • туп. Юннатів, 1-7

  • просп. Полтавський

  • вул. А.Ізюмова

  • вул. Бажана

  • вул. Барвінкова

  • вул. Б.Чичибабіна

  • вул. Б.Урбанського

  • вул. В.Симоненка

  • вул. В.Баранова

  • вул. Мрії

  • вул. В.Винниченка

  • вул. Газопровідна

  • вул. Г.Чайки

  • вул. Гетьманська

  • вул. Д.Галицького

  • вул. Експресівська

  • вул. І.Нагнибіди

  • вул. І.Сікорського

  • вул. Кобзарська

  • вул. Козацька

  • вул. Кропивницького

  • вул. М.Вовчка.

З 8.00 до 17.00

  • вул. Академіка Герасимовича, 2-46А

  • вул. Академіка Герасимовича, 49, 51

  • вул. Академіка Герасимовича, 55-84А

  • пров. Алли Горської, 1-8

  • пров. Арсенальний, 3-16

  • вул. Арсенальна, 24/24, 26/1

  • туп. 1-й Деповський, 3-8

  • туп. 1-й Гайдамацький, 3, 4, 5, 6

  • туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8

  • туп. 1-й Парковий, 3-8

  • туп. 2-й Деповський, 3-7

  • туп. 2-й Гайдамацький, 3, 4, 5

  • туп. Озерний, 3/7-26/13

  • туп. Петра Григоренка, 1, 2, 27

  • пров. Василя Барки, 3-22

  • вул. Василя Симоненка, 90-112

  • вул. Василя Сліпака, 8-45А

  • вул. Вагонна, 10-32

  • вул. В’ячеслава Чорновола, 29

  • вул. Військова, 1/37-15

  • вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А

  • вул. Генерала Чайки, 1, 29

  • вул. Деповська, 1-57

  • вул. Деповська, 56-63/5

  • пров. Дніпровський, 1-6

  • вул. Європейська, 44А-58/20

  • вул. Європейська, 58/20

  • пров. Ємельяненко, 3

  • пров. Кам'яногірський, 3/1-24

  • вул. Кавалерійська, 8-49

  • вул. Космонавтів, 47/2-86

  • пров. Михайлівський, 1Б-20

  • вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 15/29-17, 18

  • вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30

  • вул. Михайлівська, 16/42-21

  • вул. Миколи Кучми, 1-46

  • вул. Миколи Кучми, 43-72

  • вул. Нагірна, 1/3-30А

  • вул. Небесної Сотні, 2

  • вул. Оксани Петрусенко, 18А

  • пров. Олега Ольжича, 1-20

  • вул. Озерна, 3-13

  • пров. Пилипа Орлика, 2/53-24

  • вул. Пилипа Орлика, 6/21-11/37

  • вул. Правобережна, 42А-57/2

  • пров. Правобережний, 4

  • вул. Редутна, 27-37/14, 77/2, 87/26

  • пров. Редутний, 10-29

  • вул. Республіканська, 89-93

  • вул. Садковська, 15/20-30/15

  • пров. Садковський, 2-34А

  • туп. Садковський, 3/3-23

  • пров. Сержанта Онопченка, 21-49

  • вул. Сержанта Мельничука, 36, 96-139

  • вул. Соні Делоне, 33-40

  • вул. Софіївська, 36А-38/19, 75

  • пров. Сковороди, 2-8

  • вул. Шевченка, 11, 13

  • вул. Шістдесятників, 4А-15

  • пров. Столярний, 20-39, 32-57

  • вул. Чередницька, 22-39

  • вул. Чумацький Шлях, 45-67

  • пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7

  • пр. 2-й Кохнівський, 3-10

  • пр. 3-й Кохнівський, 4-18

  • пров. Житлобудівний, 2/34-16

  • пр. Житлобудівний, 3-20/11

  • вул. Житлобудівна, 3/20-25Г

  • просп. Полтавський, 5-44/2

  • просп. Полтавський, 142-174

  • просп. Полтавський, 245-275

З 8.00 до 19.00

  • с. Потоки
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
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