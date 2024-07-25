На Полтавщині розшукують зниклу безвісти 49-річну Інну Якиминську

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На Полтавщині розшукують зниклу безвісти 49-річну мешканку селища Чутове Інну Якиминську. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, востаннє жінку бачили у понеділок, 22 липня: вона пішла з дому і не повернулася.

Прикмети зниклої: зріст 160 см, худорлява статура, має коротке темне волосся. На момент зникнення була одягнена: сукня чорно-білого кольору, босоніжки білі з чорними вставками, при собі мала білу сумку.

Особливі прикмети: гематома на правій щоці, подряпини на правій нозі.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію щодо місця перебування Інни Якиминської повідомити за телефонами: 0962299201 (відділ кримінальної поліції) або 102.

Нагадаємо, у Кременчуці розшукують зниклу безвісти 23-річну Марину Крестовнікову.