У центрі Кременчука на перехресті зіткнулися два легковики (уточнено)

Сьогодні, 20:45 Переглядів: 137

Інформації про постраждалих немає

Сьогодні, 25 липня, близько 20.30 на перехресті вулиць Університетської та Шевченка сталася дорожньо-транспортна пригода. Очевидцем події став кореспондетн «Кременчуцького Телеграфа».

За попередніми даними, на перехресті зіткнулися два легковики. Машини зазнали механічних пошкоджень, інформації про потерпілих немає.

Рух на перехресті може бути частково ускладненим, тож водіям варто зважати на це при плануванні маршруту у тому напрямі.

Нагадаємо, днями у Кременчуці на вулиці Небесної Сотні зіткнулися два легковики.