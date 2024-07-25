«На щиті» до Кременчука повернувся полеглий воїн Сергій Іванов

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 906

«На щиті» до Кременчука повернувся загиблий військовослужбовець Сергій Іванов. Про це повідомляють у Департаменті соціального захисту населення Кременчука.

Загинув військовий 19 липня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту територіальної цілісності України поблизу села Воздвиженка на Донеччині.

У полеглого бійця лишилися дружина, мати та сестра.

Прощання та поховання Сергія Іванова відбудеться завтра, 26 липня:

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.