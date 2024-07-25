«На щиті» до Кременчука повернувся полеглий воїн Сергій Іванов

«На щиті» до Кременчука повернувся загиблий військовослужбовець Сергій Іванов. Про це повідомляють у Департаменті соціального захисту населення Кременчука.
Загинув військовий 19 липня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту територіальної цілісності України поблизу села Воздвиженка на Донеччині.
У полеглого бійця лишилися дружина, мати та сестра.
Прощання та поховання Сергія Іванова відбудеться завтра, 26 липня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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