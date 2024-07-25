У школах Полтавщини викладатимуть польську мову — облрада

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 0

Педагоги області брали участь в освітньому таборі у Польщі

З нового навчального року в 16 школах Полтавщини будуть викладати польську мову. Полтавська обласна рада впроваджує цей освітній проєкт у співпраці з Фундацією Ягеллонської та інституту міста Львова. Про це повідомив голова Полтавської облради Олександр Біленький на своєму телеграм-каналі 25 липня.

Відомо, що педагоги області брали участь в освітньому таборі у Польщі. Там вони переймали досвід носіїв мови, вивчали практики учнівського самоврядування, написав Біленький.

Відомо, що викладання польської мови вже впроваджували у громади Полтавщини торік.