У школах Полтавщини викладатимуть польську мову — облрада

З нового навчального року в 16 школах Полтавщини будуть викладати польську мову. Полтавська обласна рада впроваджує цей освітній проєкт у співпраці з Фундацією Ягеллонської та інституту міста Львова. Про це повідомив голова Полтавської облради Олександр Біленький на своєму телеграм-каналі 25 липня.
Відомо, що педагоги області брали участь в освітньому таборі у Польщі. Там вони переймали досвід носіїв мови, вивчали практики учнівського самоврядування, написав Біленький.
Відомо, що викладання польської мови вже впроваджували у громади Полтавщини торік.
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