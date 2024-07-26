У Міноборони розповіли, як новий закон мотивує українців йти на військову службу та кого мобілізують у першу чергу

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 311

Новий закон про вдосконалення мобілізації, який набрав чинності 18 травня, мотивував багатьох українців приєднуватись до війська. Про це, та про те яких спеціалістів найбільше потребують на фронті та кого мобілізують у першу чергу розповів в інтерв’ю NV.ua. речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

Він також відповів на питання, як вплинув новий закон на мобілізаційні процеси в Україні та назвав кількість військовозобов’язаних, призовників та резервістів, які оновили свої облікові дані станом на 17 липня — понад 4,6 млн.

— Цей закон, по суті, підштовхнув людей до того, щоб зайняти активну позицію, взяти відповідальність за власну долю і почати шукати себе в українському війську, в лавах Сил оборони — заходити на сайти, цікавитися, які є посади, що відповідають вмінням і освіті цих людей… Ми маємо ще й сплеск проактивності людей, які вагалися, які розуміли, що рано чи пізно, швидше за все, доведеться служити, які морально були готові захищати Батьківщину, але цей закон став для них поштовхом, - заявив Дмитро Лазуткін.

Він також зазначив, що оновилися облікові дані й тепер вже є база, з якою представники ТЦК можуть працювати.

Речник Міноборони зауважив, що в процесі мобілізації людей лякає і насторожує насамперед невизначеність та невідомість.

— Для того, щоб покращувати процес мобілізації, необхідно людям розповідати все: ви прийшли в ТЦК, що відбувається далі, ви пройшли ВЛК, вас направляють у навчальну частину, що там відбувається. Тобто, щоб не було у свідомості людини такого, що представники ТЦК мене зустрічають на вулиці, наступний кадр — я вже в окопі під Часовим Яром, і мене обстрілюють, — пояснив Дмитро Лазуткін.

Він додав, що насправді проводиться навчання.

— Спочатку йде базова військова підготовка. Потім спеціальна, фахова. Якщо людину готують, наприклад, під застосування якоїсь західної зброї, то часто вона проходить навчання в Німеччині, в Польщі, в інших країнах. Треба зменшити те, що асоціюється з невідомістю і невизначеністю. Давати людям інформацію про можливості професійного і кар'єрного розвитку у лавах ЗСУ, — зауважив речник Міноборони.

Дмитро Лазуткін також відповів на питання, як з понад 4,6 млн військовозобов’язаних, які оновили свої дані, обиратимуть тих, кого в першу чергу призвати до війська.

— Це буде залежати від тих військово-облікових спеціальностей, які мають військовозобов’язані, і запитів на певну кількість таких фахівців військовим керівництвом. Тобто ця вертикаль — ТЦК, командування Сухопутних військ, Генштаб, буде працювати відповідно до своєї структури. Ці запити можуть змінюватися залежно від того, яка зброя надходить в Україну, яка ситуація на лінії бойового зіткнення. Тут немає чітких критеріїв, які раз і назавжди встановлені. Це буде залежати від дуже багатьох чинників, — пояснив він.

Речник Міноборони також сказав, які спеціалісти наразі найбільше потрібні у військах.

— Зараз дуже багато запитів на операторів БПЛА, тому що війна стає все більш високотехнологічною і дуже багато застосовується роботизованих систем, безпілотних літальних апаратів. Також дуже багато запитів є на представників ІТ-сфери з тих самих причин, що війна стає більш сучасною та технологічною. Останнім часом збільшилася кількість запитів на тилові спеціальності, такі як кухар чи діловод. Традиційно багато запитів на водіїв, також потрібні механіки, стрільці та розвідники, — зазначив він.

Дмитро Лазуткін додав, що чимало українців за час війни пройшли курси тактичної медицини, різні базові курси, опанували якісь потрібні для військової служби навички.

Він також відповів на питання, чи усіх мобілізованих, направляють у штурмовики.

— Відсоток тих, хто бере участь в штурмових діях, від загальної кількості військовослужбовців, насправді не такий високий. Тому що забезпечувати роботу на лінії бойового з'єднання має величезна кількість людей. Хтось привозить снаряди, хтось відповідає за логістику, хтось годує цих військовослужбовців, чи займається документами, проводить службові розслідування. Тобто армія — це величезний організм, який функціонує настільки ефективно, наскільки кожна з його ланок виконує свої задачі — швидко, мобільно і якісно, — пояснив Дмитро Лазуткін.

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