Учора у Полтаві поїзд збив 80-річного чоловіка — поліція

Сьогодні, 16:53 Переглядів: 244

Учора, 31 липня, близько 23.00 у Полтаві на залізничній станції «Полтава Київська» поїзд збив 80-річного чоловіка. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, травмував пенсіонера маневровий локомотив поблизу маневрового світлофора.

Потерпілого з травмами госпіталізували.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, що спричинило потерпілому травми середньої тяжкості чи тяжкі) Кримінального кодексу України.

Слідчі встановлюють причини та обставини події.

Нагадаємо, на початку року У Кременчуці поблизу залізничної станції «Крюків на Дніпрі» поїзд збив чоловіка.