Малецький розповів, чому його не покликали на зустріч з Зеленським під час візиту на Полтавщину

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 2 698 Коментарів: 1

Робота міської влади, зокрема, полягала у тому, щоб Кременчук у майбутньому отримав «певні преференції від державних програм»

Служба державного протоколу та церемоніалу не внесла міського голову Кременчука Віталія Малецького у список тих людей, які були визначені на зустріч з президентом України під час візиту на Полтавщину. Про це стало відомо під час засіданні виконавчого комітету 1 серпня.

— Ми все, що залежало від нас, зробили. Починаючи з тижня до (візиту — ред.) закінчуючи сьогоднішнім днем. Наша робота — забезпечувати проведення всіх заходів, їх організацію і те, щоб місто Кременчук отримувало певні преференції від цих державних програм, — сказав Малецький.

Нагадаємо, 29 липня президент України Володимир Зеленський відвідав Полтавщину. Він зустрівся з підприємцями та робітниками. За словами Зеленського, зустрічі відбулися в рамках платформи «Зроблено в Україні».

Цього ж дня Міноборони уклало два оборонні контракти з українськими виробниками на майже 5 млрд грн, повідомляла пресслужба відомства.

Підписання угод між «Агенцією оборонних закупівель» Міністерства оборони та підприємствами вітчизняного оборонно-промислового комплексу відбулося під час робочої поїздки регіонами Президента України Володимира Зеленського та міністра оборони Рустема Умєрова.