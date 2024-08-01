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Сальмонельоз, туберкульоз, хвороба Лайма: чим минулого тижня хворіли мешканці Кременчуцького району

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 200

 

Традиційно найбільше захворювань зареєстрували на території Кременчуцької громади

На попередньому тижні, із 22 до 28 липня на території Кременчуцького району було зареєстровано 64 випадки інфекційних захворювань. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради з посиланням на Кременчуцький відокремлений підрозділ Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України».

Найбільше хворих традиційно виявили у Кременчуцькій громаді:

  • 26 випадок гострої кишкової інфекції (із них 21 — діти);
  • 8 випадків вітрянки у дітей;
  • 5 випадків хвороби Лайма у дорослих.

Також за тиждень у Кременчуці зареєстрували 5 випадків захворювання на туберкульоз із бактеріовиділенням. Серед хворих — один підліток, студент ВПУ № 7 та одна жінка, що зараз знаходиться у декретній відпустці. Усі хворі звернулися за медичною допомогою до лікарів.

У Горішніх Плавнях 9 людей захворіли на вітрянку (з них 8 — діти), 3 випадки гострих кишкових інфекцій (з них 1 випадок — у дитини) та 2 випадки сальмонельозу (з них 1 — у дитини).

У Кам’янопотоківській громаді в одного дорослого виявили гостру кишкову інфекцію. Також у 34-річного чоловіка зафіксували туберкульоз із бактеріовиділенням.

У Градизькій громаді у двох дітей виявили гостру кишкову інфекцію. У Новогалещинській громаді на гостру кишкову інфекцію захворів один дорослий, а у Піщанській громаді — одна дитина.

Також у Глобинській громаді у 12-річної дитини виявили підозру на кір. Діагноз наразі остаточно не підтверджений.

У Козельщинській, Оболонській, Омельницькій, Пришибській та Семенівській громадах на минулому тижні інфекційні захворювання не реєструвались.

Нагадаємо, за тиждень до цього у Кременчуці уже виявили один випадок захворювання на туберкульоз, два випадки вірусного гепатиту С та один випадок вірусного гепатиту В.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: vlasno.info
Теги: інфекційні захворювання
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