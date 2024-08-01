Двоє педагогів з Кременчуччини підготували підручники за програмами Нової української школи

Викладачки з Кременчука уклала підручник з інформатики, а викладачка з Горішніх Плавнів — із зарубіжної літератури
Двоє педагогів із Кременчуцького району підготували підручники за програмою Нової української школи. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
Підручник з інформатики уклала викладачка Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії Тетяна Лисенко.
Серед колективу авторів підручника із зарубіжної літератури для учнів 7 класу зазначена Ірина Горобченко, яка нині очолює Центр професійного розвитку педагогічних працівників у Горішніх Плавнях.
Також співавтором підручника з хімії для 7 класу став педагог із Полтавського ліцею № 17 Олександр Недоруб.
Нагадаємо, перед початком нового навчального року школи Кременчука та району почали отримувати підручники за програмою НУШ для 7 класу.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.