Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Освіта, Полтавщина

Школи Кременчука та району отримають підручники для 7 класу за програмою НУШ

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 120

 

Загалом область отримає понад 250 тисяч примірників

Школи Кременчука та району отримають підручники для 7 класу за програмою Нової української школи. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

— Поетапно, крок за кроком, ми готуємося до початку нового навчального року. Забезпечення дітей підручниками НУШ — одна із таких складових, — говорить заступник начальника Полтавської ОВА Антон Чубенко.

Отримала область 250 тисяч 722 примірники підручників.

 

Наразі керівництво області уже передало на громади 76 902 примірники, або 30,7% від загального обсягу замовлення. Це підручники «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Англійська мова, 7 рік навчання», «Німецька мова, 3 рік навчання», «Французька мова, 3 рік навчання», «Історія України», «Всесвітня історія», «Алгебра», «Математика, інтегрований курс», «Біологія», «Хімія», «Географія», «Здоров’я, безпека та добробут», «Інформатика», «Мистецтво».

 

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» розбирався в особливостях освітніх програм, зокрема Нової української школи.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: школа підручники НУШ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх