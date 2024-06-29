Школи Кременчука та району отримають підручники для 7 класу за програмою НУШ

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Школи Кременчука та району отримають підручники для 7 класу за програмою Нової української школи. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

— Поетапно, крок за кроком, ми готуємося до початку нового навчального року. Забезпечення дітей підручниками НУШ — одна із таких складових, — говорить заступник начальника Полтавської ОВА Антон Чубенко.

Отримала область 250 тисяч 722 примірники підручників.

Наразі керівництво області уже передало на громади 76 902 примірники, або 30,7% від загального обсягу замовлення. Це підручники «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Англійська мова, 7 рік навчання», «Німецька мова, 3 рік навчання», «Французька мова, 3 рік навчання», «Історія України», «Всесвітня історія», «Алгебра», «Математика, інтегрований курс», «Біологія», «Хімія», «Географія», «Здоров’я, безпека та добробут», «Інформатика», «Мистецтво».

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» розбирався в особливостях освітніх програм, зокрема Нової української школи.