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Житель Полтави підтримував російську армію в соцмережі: суд виніс вирок

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 297

У квітні 2022 року полтавець опублікував перший допис, у якому підтримував російську армію

Київський районний суд Полтави визнав винним місцевого жителя за підтримку російської агресії на території України. Чоловік поширював у соцмережі «Однокласники» проросійські дописи, за що й отримав вирок. Про це стало відомо з вироку, розміщеного у Єдиному державному реєстрі судових рішень 21 червня.

Вказано, що обвинувачений працює на одному з полтавських підприємств машиністом, має на утриманні двох дітей 2021 та 2023 року народження. 

Слідчі встановили, що у квітні 2022 року полтавець опублікував перший допис, у якому підтримав російську армію. Публікація містила такий текст: «Просим наградить милую бабулечку медалью за храбрость. Дай ей Бог здоровья в борьбе с фашизмом!»

Надалі чоловік публікував дописи зі схожими ідеями підтримки російських військових. Зокрема, публікації містили такі тексти: «И последняя новость из палаты № 6 это Галиция, оттуда пришла радостная весть во Львове мало того что соорудят мемориал сдавшимся на азовстали азовцам при местном храме, но и еще доставят туда останки мертвых азовцев чтобы им могли поклоняться как святым мощам» та «И все идет к тому, что уже вся территория ЛНР в ближайшие дни будет освобождена от войск киевского режима». 

Обвинуваченому призначили іспитовий термін на 2 роки.

Нагадаємо, Гадяцький районний суд виніс вирок уродженцю столиці Латвії, громадянину України за підтримку і виправдовування збройної агресії Росії. 

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: slovoidilo.ua
Теги: російська армія суд
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