Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Здоров'я, Для дому і сім'ї, Поради по здоров'ю

Абрикоси корисні для профілактики розвитку раку легенів, горла, стравоходу та шлунка

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 136

 Абрикоси — це не лише смачні фрукти, але й справжній дар природи для нашого здоров'я

Золотисто-помаранчеві плоди абрикоса є справжнім джерелом вітамінів, мінералів та антиоксидантів, які мають численні корисні властивості для рослин.

Плоди абрикосового дерева містять неймовірну кількість вітамінів та корисних речовин, серед них: вітамін С, А, калій, кальцій, керотин, фосфор та магній.

Цей фрукт багатий на клітковину. Тому він добре підійде тим, хто страждає від проблем шлунково-кишкового тракту.

Абрикос корисний для кісток, адже у складі він має фосфор та кальцій.

Покращує пам’ять.

Знижує артеріальний тиск.

Покращує роботу серцево-судинної системи та щитоподібної залози.

Нормалізує роботу травної системи.

Підвищує рівень гемоглобіну в крові.

Сприяє покращенню зору.

Уповільнює процес старіння.

Перешкоджає розвитку раку легенів, горла, стравоходу та шлунка.

Цей фрукт дуже корисний як для жінок, так і для чоловіків.

Він відіграє важливу роль у виробленні жіночих гормонів, а чоловікам підвищує потенцію.

Отож, не нехтуй можливістю їсти абрикоси та бережи своє здоров’я.

Раніше ми писали, що смачного можна приготувати з абрикосів.

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: літо абрикос фрукти здоров'я користь абрикос
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх