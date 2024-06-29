Абрикоси корисні для профілактики розвитку раку легенів, горла, стравоходу та шлунка

Золотисто-помаранчеві плоди абрикоса є справжнім джерелом вітамінів, мінералів та антиоксидантів, які мають численні корисні властивості для рослин.
Плоди абрикосового дерева містять неймовірну кількість вітамінів та корисних речовин, серед них: вітамін С, А, калій, кальцій, керотин, фосфор та магній.
Цей фрукт багатий на клітковину. Тому він добре підійде тим, хто страждає від проблем шлунково-кишкового тракту.
Абрикос корисний для кісток, адже у складі він має фосфор та кальцій.
Покращує пам’ять.
Знижує артеріальний тиск.
Покращує роботу серцево-судинної системи та щитоподібної залози.
Нормалізує роботу травної системи.
Підвищує рівень гемоглобіну в крові.
Сприяє покращенню зору.
Уповільнює процес старіння.
Перешкоджає розвитку раку легенів, горла, стравоходу та шлунка.
Цей фрукт дуже корисний як для жінок, так і для чоловіків.
Він відіграє важливу роль у виробленні жіночих гормонів, а чоловікам підвищує потенцію.
Отож, не нехтуй можливістю їсти абрикоси та бережи своє здоров’я.
Раніше ми писали, що смачного можна приготувати з абрикосів.
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