Фотофакт: поліціянти з «Соколом» шукають зниклого Сергія Шамрая

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Тих, кому відома інформація, що може допомогти у пошуках, просять повідомити до Кременчуцького районного управління поліції за телефонами: 0997933504 або 102

Поліція разом з ГО «Сокіл» продовжує пошукову операцію з розшуку Сергія Шамрая, передає кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Перевіряють територію артскладів та першої лікарні, з якої чоловік і зник 6 червня.

Прикмети зниклого:

Вік на вигляд: 40 років

Зріст: 170-175 см

Статура: середня

Очі: карі

Волосся: коротке русяве з сивиною.

Проживав зниклий на проспекті Лесі Українки у Кременчуці. За словами брата, востаннє його бачили 6 червня — Сергій пішов з дому і досі не повернувся.

Тих, кому відома інформація, що може допомогти у пошуках Сергія Шамрая, поліція просить повідомити до Кременчуцького районного управління поліції за телефонами: 0997933504 або 102.

Нагадаємо, раніше ми писали, що робити родичам, коли зникає людина — алгоритм дій для ефективного розшуку.