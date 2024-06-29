Фотофакт: поліціянти з «Соколом» шукають зниклого Сергія Шамрая

Тих, кому відома інформація, що може допомогти у пошуках, просять повідомити до Кременчуцького районного управління поліції за телефонами: 0997933504 або 102
Поліція разом з ГО «Сокіл» продовжує пошукову операцію з розшуку Сергія Шамрая, передає кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.
Перевіряють територію артскладів та першої лікарні, з якої чоловік і зник 6 червня.
Прикмети зниклого:
Проживав зниклий на проспекті Лесі Українки у Кременчуці. За словами брата, востаннє його бачили 6 червня — Сергій пішов з дому і досі не повернувся.
Тих, кому відома інформація, що може допомогти у пошуках Сергія Шамрая, поліція просить повідомити до Кременчуцького районного управління поліції за телефонами: 0997933504 або 102.
Нагадаємо, раніше ми писали, що робити родичам, коли зникає людина — алгоритм дій для ефективного розшуку.
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