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У Кременчуці суд виніс вирок військовому, який двічі лишив місце служби

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 171

Капітана позбавили волі на 5 років і 1 місяць

Автозаводський районний суд визнав винним капітана юстиції за самовільне залишення місця служби. Обвинувачений зробив це двічі. Про це стало відомо з вироку, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 21 червня.

У лютому 2023 року військового достроково виписали з Кременчуцького обласного клінічного шпиталю для ветеранів війни за порушення режиму перебування пацієнтів у стаціонарному відділенні. Того ж дня колеги по службі виявили п’яного капітана у нього вдома. Обвинуваченого доставили до медпункту військової частини, де він пройшов обстеження на факт сп’яніння. Після капітана поклали у палату на відпочинок. Вночі військовий залишив палату медичного пункту і повернувся до частини майже через 2 тижні. 

Вже з листопада 2023 до січня 2024 року капітан юстиції знаходився на стаціонарному лікуванні у відділенні неврозів змішаного типу обласного закладу з надання психіатричної допомоги Полтавської обласної ради. Відомо, що відділення обвинувачений також залишив самовільно. Після того, як він пішов з лікарні, до служби не повернувся. Правоохоронці розшукали військового у квітні. 

Капітана позбавили волі на 5 років і 1 місяць.

Нагадаємо, 1 березня Зіньківський районний суд виніс вирок солдату, який самовільно залишив військову частину. Обвинувачений мав повернутись з десятиденної відпустки, але не зробив цього.

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Автор: Телеграф Джерело фото: vsim.ua
Теги: військовий суд
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