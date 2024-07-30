Під час поїздки Зеленського на Полтавщину Міноборони уклало контракти з місцевими підприємствами на 5 млрд грн

Судячи з оприлюднених президентом фото та відео, Зеленський учора відвідав і кременчуцькі підприємства
29 липня Міноборони уклало два оборонні контракти з українськими виробниками на майже 5 млрд грн, повідомляє пресслужба міністерства.
Підписання угод між «Агенцією оборонних закупівель» Міністерства оборони та підприємствами вітчизняного оборонно-промислового комплексу відбулося під час робочої поїздки регіонами Президента України Володимира Зеленського та міністра оборони Рустема Умєрова.
Під час поїздки Володимир Зеленський та Рустем Умєров відвідали підприємства оборонної промисловості, щоб ознайомитися з їхньою роботою. У заході також взяли участь перший заступник міністра генерал-лейтенант Іван Гаврилюк та заступник міністра Дмитро Кліменков.
Нагадаємо, що також під час цього візиту Зеленський пообіцяв посилити ППО в регіоні, а перша віцепремʼєр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що цього року в межах програми «Зроблено в Україні» Полтавщина отримає щонайменше 1,8 млрд грн.
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