Під час поїздки Зеленського на Полтавщину Міноборони уклало контракти з місцевими підприємствами на 5 млрд грн

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Судячи з оприлюднених президентом фото та відео, Зеленський учора відвідав і кременчуцькі підприємства

29 липня Міноборони уклало два оборонні контракти з українськими виробниками на майже 5 млрд грн, повідомляє пресслужба міністерства.

Підписання угод між «Агенцією оборонних закупівель» Міністерства оборони та підприємствами вітчизняного оборонно-промислового комплексу відбулося під час робочої поїздки регіонами Президента України Володимира Зеленського та міністра оборони Рустема Умєрова.

«Це надзвичайно важливо для зміцнення обороноздатності нашої держави. Адже ми купуємо і підтримуємо своє, сприяючи розвитку нашої економіки та промисловості. Дякую Президенту за підтримку у цих питаннях», – зазначив міністр оборони України Рустем Умєров.

Під час поїздки Володимир Зеленський та Рустем Умєров відвідали підприємства оборонної промисловості, щоб ознайомитися з їхньою роботою. У заході також взяли участь перший заступник міністра генерал-лейтенант Іван Гаврилюк та заступник міністра Дмитро Кліменков.

«Ми продовжуємо інвестувати в українського виробника, суттєво зміцнюючи наш оборонний потенціал. Збільшення обсягів виробництва підтверджує результативність спільної роботи, яку ми проводимо з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України. Це наш ключовий пріоритет», — наголосив Дмитро Кліменков.