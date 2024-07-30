Кременчукводоканал планує встановити сонячну електростанцію за понад 4 мільйони гривень

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 317

Електростанцію встановлюють за кошти гранту від німецької компанії

Комунальне підприємство «Кременчукводоканл» замовило встановлення дахової сонячної електростанції. Очікувана вартість складає 4 млн 375 тис. 973 грн. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

У цю суму входить також і сама вартість обладнання. Встановити станцію мають до кінця жовтня 2024 року. Сонячна електростанція, що буде розташована на дахах підприємства, матиме потужність 120 кВт (інверторної потужності).

Зазначимо, електростанцію встановлюють за грант від німецької компанії «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH». На це передбачено фінансування у розмірі до 100 тисяч євро.

Реалізація проєкту має зменшити навантаження на електромережу, споживання електроенергії, скоротити бюджетні витрати та викиди СО₂, йшлося у пояснювальній записці до проєкту рішення Кременчуцької міської ради.

Нагадаємо, жителі Кременчука неодноразово скаржились на те, що на верхніх поверхах багатоповерхівок під час відключень електроенергії відсутнє водопостачання. Міський голова Віталій Малецький зазначив, що найпростіший варіант розв’язання питання — це «формувати запас води».