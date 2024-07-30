У Піщанській громаді та на під'їзді до Глобиного поремонтують дороги — Пронін

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 579 Коментарів: 1

Цього тижня на Кременчуччині продовжують ремонтувати дорожнє покриття. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавській облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За його словами, у районі ремонтуватимуть ділянку дороги між селами Ялинці та Кіндрівка у Піщанській громаді та під'їзд до Глобиного.

Також ремонтуватимуть автошляхи ще у двох громадах області:

Зіньків — Удовиченки — Морозівщина на території Зіньківської громади;

Лохвиця — Вирішальне — Лубни на території Лубенської громади.

Продовжуємо відновлювати мережу місцевих автошляхів на Полтавщині. З початку року вже відремонтували понад 108 тис. м². Понад 15 тис. м² — за минулий тиждень, — пише у своєму телеграм-каналі Пронін.

Дороги ремонтуватимуть у ще 13 громадах області: Глобинській, Піщанській, Горішньоплавнівській, Семенівській, Гребінківській, Великосорочинській, Миргородській, Заводській, Зіньківській, Мачухівській, Михайлівській, Лубенській та Оржицькій.

Ремонтують дороги коштом місцевих бюджетів у співфінансуванні з обласним.

Нагадаємо, очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін інформував, що на Глобинщині уже відновили близько 7 тис. м² дорожнього покриття. На це із бюджету Глобинської громади було виділено 18 млн 520 тис. грн.



