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Кременчук, Полтавщина, Дороги & Дурні

У Піщанській громаді та на під'їзді до Глобиного поремонтують дороги — Пронін

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 579 Коментарів: 1

У Кременчуцькому районі продовжують ремонтувати дороги

Цього тижня на Кременчуччині продовжують ремонтувати дорожнє покриття. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавській облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За його словами, у районі ремонтуватимуть ділянку дороги між селами Ялинці та Кіндрівка у Піщанській громаді та під'їзд до Глобиного.

Також ремонтуватимуть автошляхи ще у двох громадах області:

  • Зіньків — Удовиченки — Морозівщина на території Зіньківської громади;
  • Лохвиця — Вирішальне — Лубни на території Лубенської громади.
Продовжуємо відновлювати мережу місцевих автошляхів на Полтавщині. З початку року вже відремонтували понад 108 тис. м². Понад 15 тис. м² — за минулий тиждень, — пише у своєму телеграм-каналі Пронін.

Дороги ремонтуватимуть у ще 13 громадах області: Глобинській, Піщанській, Горішньоплавнівській, Семенівській, Гребінківській, Великосорочинській, Миргородській, Заводській, Зіньківській, Мачухівській, Михайлівській, Лубенській та Оржицькій. 

Ремонтують дороги коштом місцевих бюджетів у співфінансуванні з обласним.

Нагадаємо, очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін інформував, що на Глобинщині уже відновили близько 7 тис. м² дорожнього покриття. На це із бюджету Глобинської громади було виділено 18 млн 520 тис. грн.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: дороги ремонт доріг
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Коментарі: 1

1 004
Andron777:
Сьогодні, 13:59

А сама дорога на Хорол нехай побита залишається?...


2 0

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Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.

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