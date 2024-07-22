Відсутність води під час відключень електрики: що про це говорять у мерії Кременчука

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 1 446

Жителі Кременчука неодноразово скаржились на те, що на верхніх поверхах багатоповерхівок під час відключень електроенергії відсутнє водопостачання. Міський голова Віталій Малецький зазначив, що найпростіший варіант розв’язання питання — це «формувати запас води». Про це він сказав на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 22 липня.

— Внаслідок відключень електроенергії багато технологічних обладнань, у тому числі водоканалу, не працює. Тиск у мережі падає внаслідок того, що люди розбирають воду. Зараз є графіки, люди бачать, треба формувати запас води, у тому числі технічної, для того, щоб ті 2-3 години, коли немає води, користуватися тою водою, яка була в запасі, — повідомив очільник громади.

Малецький зауважив, що комунальному підприємству «Кременчукводоканал» передали 3 генератори, як гуманітарну допомогу — щоб «розв’язувати у тому числі і цю проблему». Про те, що Кременчук отримав пристрої стало відомо під час засідання виконкому.

Нагадаємо, у «Полтаваобленерго» «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли, чому у жителів Кременчука може відрізнятись час відключень.