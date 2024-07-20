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Чому у жителів Кременчука може відрізнятись час відключень: роз’яснення від «Полтаваобленерго»

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 3

Такі ситуації у Кременчуці почастішали через те, що «є велике навантаження на електричні мережі»

Під час акції проти відключень електрики жителі Кременчука скаржились на несправедливий розподіл електроенергії. За словами мітингувальників, деколи у них відсутня електрика більше за ті години, що вказані у графіку, водночас у інших споживачів, які знаходяться на однаковій черзі — світло вмикають вчасно.

За словами директора Кременчуцької філії акціонерного товариства «Полтаваобленерго» Ігоря Петруся, це пов’язане з тим, що за погодинними графіками одразу можуть йти аварійні вимкнення.  

 

— Людина розуміє, що чому це у мене має бути 4 години вимкнення світла, а насправді електрики немає по 5-7 годин. Але ця перерва складається з погодинними відключеннями і аварійними. На відновлення потрібно 2-3 години, — заявив Ігор Петрусь.

Такі ситуації у Кременчуці почастішали через те, що «є велике навантаження на електричні мережі», додав керівник філії.

Нагадаємо, вранці 19 липня у Кременчуці відбулась акція проти довготривалих відключень світла. Учасники протесту вийшли на пішохідний перехід і перекрили рух проспектом Свободи та вулицею Переяславська.

За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, заклики про перекриття руху на магістралях — це «масований інформаційний вкид з боку РФ по всій Україні сьогодні». Про це він розповів на сесії міської ради 19 липня. 

Він також прокоментував листи жителів Кременчука, у яких йдеться про продаж електроенергії за кордон — «абсолютно ніхто не продає електроенергію в Польщу». 

Чи продає Україна електроенергію за кордон — пояснення від «Полтаваобленерго»

Поліція Полтавщини проводить роботу стосовно організаторів та «підбурювачів» протестів проти відключень світла в області. Про це повідомив керівник Головного управління Національної поліції Полтавщини Євген Рогачов під час брифінгу 18 липня.

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Автор: Вероніка Білодід Відео: Артем Коваленко
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії ГПВ
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