Обстріл Полтавщини: у містах області лунають вибухи (оновлюється)

Вчора, 23:53 Переглядів: 1 117

У Полтаві було чутно звуки вибухів. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили місцеві жителі. Нині у області триває повітряна тривога.

Як повідомляли у Повітряних силах, в обласному центрі фіксували рух ворожого безпілотника, а також попередили про ракету, що летіла у бік Полтавщини.

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Приблизно о 23.54 пролунали повторні звуки вибухів. Офіційної інформації від влади міста та області наразі немає. Згодом у Повітряних силах з'явилася інформація про безпілотники і у напрямку Миргорода. Близько 23.57 полтавці почали повідомляти, що у них почало зникати світло.

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Приблизно о 0.47 у Миргороді було чутно звук вибуху. Про це пише Суспільне з посиланням на слова місцевих жителів.

Нагадаємо, у ніч на 18 липня російська армія обстріляла Полтавщину. Внаслідок російської атаки безпілотниками у Кременчуцькому районі пошкоджений цивільний будинок і подвір’я.