Де у Кременчуці у суботу вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 21:01
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У суботу, 20 липня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Велика набережна, 1-9;
- вул. Миколи Кучми, 14-54;
- вул. Редутна, 8-48;
- вул. Запорізька, 7, 10, 12;
- вул. Деповська, 1-57;
- вул. Зінаїди Тулуб, 24А;
- пров. Столярний, 32-57;
- пров. Сковороди, 2, 4, 6, 8;
- пров. Веселий, 16;
- туп. 1-й Деповський, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
- туп. 2-й Деповський, 3, 4, 5, 6, 7;
- вул. Військова, 1/37-15;
- вул. В’ячеслава Чорновола, 29;
- вул. Деповська, 56-63/5;
- вул. Миколи Кучми, 43-72;
- вул. Редутна, 77/2, 87/26;
- пров. Редутний, 10-29;
- пров. Столярний, 20-39;
- вул. Академіка Герасимовича, 49, 51;
- вул. Гайдамацька, 11/21-32;
- вул. Кавалерійська, 8-49;
- пров. Олега Ольжича, 1-20;
- пров. Чигиринський, 2-31;
- вул. Кавалерійська, 26;
- туп. 1-й Гайдамацький, 3-6;
- туп. 2-й Гайдамацький, 3-5;
- пров. Гайдамацький, 2/55-45;
- вул. Академіка Герасимовича, 55, 62;
- вул. Космонавтів, 47/2-86;
- вул. Михайлівська, 16/42-21;
- пров. Михайлівський, 1Б-20;
- вул. Пилипа Орлика, 6/21-11/37;
- пров. Пилипа Орлика, 2/53-24;
- вул. Чумацький Шлях 45-67;
- пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;
- туп. 1-й Парковий, 3-8;
- пр. 2-й Кохнівський, 3-10;
- туп. 2-й Парковий, 3-8/2;
- пр. 3-й Кохнівський, 4-18;
- вул. Вагонна, 10-32;
- пров. Деповський, 1-23;
- вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;
- пров. Житлобудівний, 2/34-16;
- пр. Житлобудівний, 3-20/11;
- вул. Кохнівська, 63-108;
- пров. Межовий, 9, 23;
- вул. Богдана Хмельницького, 5, 5А;
- вул. Небесної Сотні, 2;
- вул. Українська, 5;
- вул. Тараса Шевченка, 11, 13;
- вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;
- вул. Софіївська, 36А-38/19;
- пров. Василя Барки, 3-22;
- вул. Володимира Винниченка, 3-20А;
- вул. Козацька, 15/22, 17/9;
- вул. Плеханова, 4, 14/2;
- вул. Романа Шухевича, 5;
- туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;
- пров. Кам'яногірський, 3/1-24;
- вул. Озерна, 3-13;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Садківська, 15/20-30/15;
- пров. Садківський, 2-34А;
- туп. Садківський, 3/3-23;
- вул. Володимира Івасюка, 31А, 54-56А;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 35-43;
- пр-д Михайла Старицького, 3-15;
- пров. Художній, 14-29А;
- вул. Художня, 12-57;
- пров. Яблуневий, 2-14.
З 6.00 до 18.00
- вул. Василя Симоненка, 90-112;
- вул. Генерала Чайки, 1-29;
- пров. Ємельяненко, 3;
- вул. Михайла Калачевського, 3, 5, 6, 9;
- вул. Чайковського, 24Б-95А;
- просп. Полтавський, 142-174;
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
- вул. Гайдамацька, 80-145;
- пров. Гарматний, 3-22;
- пров. Калиновий, 1-9А;
- пров. Криворізький, 2/2-18;
- вул. Народних Ополченців, 1-46;
- пр. Ополченський, 6-14;
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А.
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