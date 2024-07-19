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Де у Кременчуці у суботу вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 315

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 20 липня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • вул. Велика набережна, 1-9;
  • вул. Миколи Кучми, 14-54;
  • вул. Редутна, 8-48;
  • вул. Запорізька, 7, 10, 12;
  • вул. Деповська, 1-57;
  • вул. Зінаїди Тулуб, 24А;
  • пров. Столярний, 32-57;
  • пров. Сковороди, 2, 4, 6, 8;
  • пров. Веселий, 16;
  • туп. 1-й Деповський, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
  • туп. 2-й Деповський, 3, 4, 5, 6, 7;
  • вул. Військова, 1/37-15;
  • вул. В’ячеслава Чорновола, 29;
  • вул. Деповська, 56-63/5;
  • вул. Миколи Кучми, 43-72;
  • вул. Редутна, 77/2, 87/26;
  • пров. Редутний, 10-29;
  • пров. Столярний, 20-39;
  • вул. Академіка Герасимовича, 49, 51;
  • вул. Гайдамацька, 11/21-32;
  • вул. Кавалерійська, 8-49;
  • пров. Олега Ольжича, 1-20;
  • пров. Чигиринський, 2-31;
  • вул. Кавалерійська, 26;
  • туп. 1-й Гайдамацький, 3-6;
  • туп. 2-й Гайдамацький, 3-5;
  • пров. Гайдамацький, 2/55-45;
  • вул. Академіка Герасимовича, 55, 62;
  • вул. Космонавтів, 47/2-86;
  • вул. Михайлівська, 16/42-21;
  • пров. Михайлівський, 1Б-20;
  • вул. Пилипа Орлика, 6/21-11/37;
  • пров. Пилипа Орлика, 2/53-24;
  • вул. Чумацький Шлях 45-67;
  • пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;
  • туп. 1-й Парковий, 3-8;
  • пр. 2-й Кохнівський, 3-10;
  • туп. 2-й Парковий, 3-8/2;
  • пр. 3-й Кохнівський, 4-18;
  • вул. Вагонна, 10-32;
  • пров. Деповський, 1-23;
  • вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;
  • пров. Житлобудівний, 2/34-16;
  • пр. Житлобудівний, 3-20/11;
  • вул. Кохнівська, 63-108;
  • пров. Межовий, 9, 23;
  • вул. Богдана Хмельницького, 5, 5А;
  • вул. Небесної Сотні, 2;
  • вул. Українська, 5;
  • вул. Тараса Шевченка, 11, 13;
  • вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;
  • вул. Софіївська, 36А-38/19;
  • пров. Василя Барки, 3-22;
  • вул. Володимира Винниченка, 3-20А;
  • вул. Козацька, 15/22, 17/9;
  • вул. Плеханова, 4, 14/2;
  • вул. Романа Шухевича, 5;
  • туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;
  • пров. Кам'яногірський, 3/1-24;
  • вул. Озерна, 3-13;
  • туп. Озерний, 3/7-26/13;
  • вул. Садківська, 15/20-30/15;
  • пров. Садківський, 2-34А;
  • туп. Садківський, 3/3-23;
  • вул. Володимира Івасюка, 31А, 54-56А;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 35-43;
  • пр-д Михайла Старицького, 3-15;
  • пров. Художній, 14-29А;
  • вул. Художня, 12-57;
  • пров. Яблуневий, 2-14.

З 6.00 до 18.00

  • вул. Василя Симоненка, 90-112;
  • вул. Генерала Чайки, 1-29;
  • пров. Ємельяненко, 3;
  • вул. Михайла Калачевського, 3, 5, 6, 9;
  • вул. Чайковського, 24Б-95А;
  • просп. Полтавський, 142-174;
  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
  • вул. Гайдамацька, 80-145;
  • пров. Гарматний, 3-22;
  • пров. Калиновий, 1-9А;
  • пров. Криворізький, 2/2-18;
  • вул. Народних Ополченців, 1-46;
  • пр. Ополченський, 6-14;
  • вул. Чумацький Шлях, 87-123А.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла планові відключення Полтаваобленерго
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