Де у Кременчуці у суботу вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 20 липня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 вул. Велика набережна, 1-9;

вул. Миколи Кучми, 14-54;

вул. Редутна, 8-48;

вул. Запорізька, 7, 10, 12;

вул. Деповська, 1-57;

вул. Зінаїди Тулуб, 24А;

пров. Столярний, 32-57;

пров. Сковороди, 2, 4, 6, 8;

пров. Веселий, 16;

туп. 1-й Деповський, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

туп. 2-й Деповський, 3, 4, 5, 6, 7;

вул. Військова, 1/37-15;

вул. В’ячеслава Чорновола, 29;

вул. Деповська, 56-63/5;

вул. Миколи Кучми, 43-72;

вул. Редутна, 77/2, 87/26;

пров. Редутний, 10-29;

пров. Столярний, 20-39;

вул. Академіка Герасимовича, 49, 51;

вул. Гайдамацька, 11/21-32;

вул. Кавалерійська, 8-49;

пров. Олега Ольжича, 1-20;

пров. Чигиринський, 2-31;

вул. Кавалерійська, 26;

туп. 1-й Гайдамацький, 3-6;

туп. 2-й Гайдамацький, 3-5;

пров. Гайдамацький, 2/55-45;

вул. Академіка Герасимовича, 55, 62;

вул. Космонавтів, 47/2-86;

вул. Михайлівська, 16/42-21;

пров. Михайлівський, 1Б-20;

вул. Пилипа Орлика, 6/21-11/37;

пров. Пилипа Орлика, 2/53-24;

вул. Чумацький Шлях 45-67;

пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;

туп. 1-й Парковий, 3-8;

пр. 2-й Кохнівський, 3-10;

туп. 2-й Парковий, 3-8/2;

пр. 3-й Кохнівський, 4-18;

вул. Вагонна, 10-32;

пров. Деповський, 1-23;

вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;

пров. Житлобудівний, 2/34-16;

пр. Житлобудівний, 3-20/11;

вул. Кохнівська, 63-108;

пров. Межовий, 9, 23;

вул. Богдана Хмельницького, 5, 5А;

вул. Небесної Сотні, 2;

вул. Українська, 5;

вул. Тараса Шевченка, 11, 13;

вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;

вул. Софіївська, 36А-38/19;

пров. Василя Барки, 3-22;

вул. Володимира Винниченка, 3-20А;

вул. Козацька, 15/22, 17/9;

вул. Плеханова, 4, 14/2;

вул. Романа Шухевича, 5;

туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;

пров. Кам'яногірський, 3/1-24;

вул. Озерна, 3-13;

туп. Озерний, 3/7-26/13;

вул. Садківська, 15/20-30/15;

пров. Садківський, 2-34А;

туп. Садківський, 3/3-23;

вул. Володимира Івасюка, 31А, 54-56А;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 35-43;

пр-д Михайла Старицького, 3-15;

пров. Художній, 14-29А;

вул. Художня, 12-57;

пров. Яблуневий, 2-14. З 6.00 до 18.00 вул. Василя Симоненка, 90-112;

вул. Генерала Чайки, 1-29;

пров. Ємельяненко, 3;

вул. Михайла Калачевського, 3, 5, 6, 9;

вул. Чайковського, 24Б-95А;

просп. Полтавський, 142-174;

вул. Академіка Герасимовича, 95-166;

вул. Гайдамацька, 80-145;

пров. Гарматний, 3-22;

пров. Калиновий, 1-9А;

пров. Криворізький, 2/2-18;

вул. Народних Ополченців, 1-46;

пр. Ополченський, 6-14;

вул. Чумацький Шлях, 87-123А.

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