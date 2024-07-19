Який вигляд має будинок, пошкоджений останньою «шахедною» атакою Кременчуччини

19 липня Світлана Ходжаян написала, що 18 липня будинок її матері у Дмитрівці пошкодив Shahed. Фотографії наслідків «прильоту» вона оприлюднила у соцмережах.
Нагадаємо, що близько 1.00 18 липня мешканці Кременчука та району чули вибухи. Зранку керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін повідомив, що внаслідок російської атаки безпілотниками у Кременчуцькому районі був пошкоджений цивільний будинок і подвір’я.
Як повідомили у телеграм-каналі Повітряних сил України, у ніч на 18 липня росіяни ударили 16 ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із Курської області. Протиповітряній обороні вдалось уразити усі 16 «шахедів».
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