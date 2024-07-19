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«Вони цитують наративи РФ». Малецький прокоментував мітинг проти відключень світла

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 422 Коментарів: 3

Стало відомо, що донька вчительки однієї з кременчуцьких шкіл закликала місцевих жителів у соцмережах до участі у протесті

За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, заклики про перекриття руху на магістралях — це «масований інформаційний вкид з боку РФ по всій Україні сьогодні». Про це він розповів на сесії міської ради 19 липня. 

— Перша причина (відключення електроенергії — ред.) — це агресія РФ, знищення генерації, а також розподільчих систем — трансформаторні підстанції, мереж. Друга причина — це аномальна спека, тому що внаслідок неї виходять з ладу трансформатори, масло закипає просто інколи. Відбувається збільшення споживання електроенергії, — сказав Малецький. 

Він також прокоментував листи жителів Кременчука, у яких йдеться про продаж електроенергії за кордон — «абсолютно ніхто не продає електроенергію в Польщу». 

 

— Вони (учасники протесту — ред.) приходять і цитують ці наративи РФ. Прийшли комуністи — колишній редактор газети «Набат» (газета кременчуцького комітету Комуністичної партії — ред.). Його колеги комуністи перекривали дорогу, — сказав міський голова. 

Також стало відомо, що донька вчительки однієї з кременчуцьких шкіл закликала місцевих жителів у соцмережах до участі у протесті. 

— Це нонсенс. Будучи в басейні постить, що треба у Кременчуці перекривати дороги. Якщо у неї, вибачте, Туреччина і вона пише «Кременчук, вставай!» то нам такі працівники (педагог — ред.) не потрібні, — заявив Віталій Малецький.

Нагадаємо, вранці 19 липня у Кременчуці відбулась акція проти довготривалих відключень світла. Учасники протесту вийшли на пішохідний перехід і перекрили рух проспектом Свободи та вулицею Переяславська.

Поліція Полтавщини проводить роботу стосовно організаторів та «підбурювачів» протестів проти відключень світла в області. Про це повідомив керівник Головного управління Національної поліції Полтавщини Євген Рогачов під час брифінгу 18 липня.

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Автор: Вероніка Білодід Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: мітинг протести відключення електроенергії
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Коментарі: 3

1 672
hunter:
Сьогодні, 16:51

Круто они придумали,все что теперь не нравится чиновникам-наративы с болот.А то что некоторые заведения,некоторых родственников чиновников работают без отключения это норма.


6 2
49
KVM:
Сьогодні, 17:10

Чи не вперше погоджуюся з нашим мером. Він правий. Це перекриття - допомога Путіну в реалізації його планів у війні з Україною. Саме на це він і сподівався, знищуючи нашу енергетичну інфраструктуру.


1 2
148
Prav:
Сьогодні, 17:27

Повністю згоден з мером. Тим паче, що п'ята колона (комуністи, шаріївці і т.п.) нікуди не зникла, а жде свого часу.


0 1

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