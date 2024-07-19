«Вони цитують наративи РФ». Малецький прокоментував мітинг проти відключень світла

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 422 Коментарів: 3

Стало відомо, що донька вчительки однієї з кременчуцьких шкіл закликала місцевих жителів у соцмережах до участі у протесті

За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, заклики про перекриття руху на магістралях — це «масований інформаційний вкид з боку РФ по всій Україні сьогодні». Про це він розповів на сесії міської ради 19 липня.

— Перша причина (відключення електроенергії — ред.) — це агресія РФ, знищення генерації, а також розподільчих систем — трансформаторні підстанції, мереж. Друга причина — це аномальна спека, тому що внаслідок неї виходять з ладу трансформатори, масло закипає просто інколи. Відбувається збільшення споживання електроенергії, — сказав Малецький.

Він також прокоментував листи жителів Кременчука, у яких йдеться про продаж електроенергії за кордон — «абсолютно ніхто не продає електроенергію в Польщу».

— Вони (учасники протесту — ред.) приходять і цитують ці наративи РФ. Прийшли комуністи — колишній редактор газети «Набат» (газета кременчуцького комітету Комуністичної партії — ред.). Його колеги комуністи перекривали дорогу, — сказав міський голова.

Також стало відомо, що донька вчительки однієї з кременчуцьких шкіл закликала місцевих жителів у соцмережах до участі у протесті.

— Це нонсенс. Будучи в басейні постить, що треба у Кременчуці перекривати дороги. Якщо у неї, вибачте, Туреччина і вона пише «Кременчук, вставай!» то нам такі працівники (педагог — ред.) не потрібні, — заявив Віталій Малецький.

Нагадаємо, вранці 19 липня у Кременчуці відбулась акція проти довготривалих відключень світла. Учасники протесту вийшли на пішохідний перехід і перекрили рух проспектом Свободи та вулицею Переяславська.

Поліція Полтавщини проводить роботу стосовно організаторів та «підбурювачів» протестів проти відключень світла в області. Про це повідомив керівник Головного управління Національної поліції Полтавщини Євген Рогачов під час брифінгу 18 липня.