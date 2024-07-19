У Кременчуці сталась аварія

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19 липня на вулиці Івана Мазепи зіштовхнулись легкові машини. Обидві автівки отримали механічні пошкодження. Про це повідомив кореспондент «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Внаслідок аварії потерпілих немає, на місці події працюють правоохоронці.

Нагадаємо, 19 липня, близько 9.40, на перехресті вулиці Переяславської та проспекту Свободи стався конфлікт між водійкою легковика та протестувальниками, які перекрили рух, ходячи пішоходним переходом. Кермувальниця намагалася проїхати крізь людей.