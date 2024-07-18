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Протести проти відключення світла: як це коментують у поліції Полтавщини

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 749 Коментарів: 1

За словами речника обласної поліції Юрія Сулаєва, тема відключення електрики нині є «болючою» і дехто спекулює цим

Поліція Полтавщини проводить роботу стосовно організаторів та «підбурювачів» протестів проти відключень світла в області. Про це повідомив керівник Головного управління Національної поліції Полтавщини Євген Рогачов під час брифінгу 18 липня. 

За його словами, основне завдання поліції — це не дати мирним акціям «перейти у гарячу фазу». Також поліція перевіряє і те, чи є організатори акції жителями Полтавської області, а не люди, які приїхали з інших регіонів України, розповів Рогачов.

Речник обласної поліції Юрій Сулаєв додав, що тема відключення електрики нині є «болючою» і дехто спекулює цим. Він закцентував, що у відсутності світла винна Росія, а не енергетики країни. 

Протести проти відключення світла на Полтавщині: що відомо

Ввечері 16 липня жителі Полтави вийшли на мітинг — люди вимагали включити електрику, якої у їх оселях не було майже добу. Учасники мітингу перекрили одну з доріг міста.

За словами очевидців, таким чином мешканці цих вулиць хотіли вийти на контакт із «Полтаваобленерго», яке не відповідає на їхні скарги. До протестувальників приїхали очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін та виконувачка обов’язків міського голови Полтави Катерина Ямщикова, розповідають очевидці. З населенням знайшли компроміс — на місце виїхала додаткова бригада обленерго та почала виконувати ремонтні роботи уночі.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: відключення електроенергії протести
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Коментарі: 1

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Andron777:
Сьогодні, 17:39

Це схоже на каZапські провокації, як було з Майданом. Спочатку винудили януковича відмовитись від підписання асоціації з ЄС, знаючи що молодь буде не задоволена і вийде на протест, а може й підштовхнули. Потім пригнали Беркут з Криму, Харкова та Донбасу, тіпа київського не було і почали крошити черепа дітям студентам. Знали яка буде реакція людей. Далі побитих беркутівців демонстративно привезли в Крим і показали, що з ними зробили тіпа бандерівці, ще й запустили байку, що в Крим їдуть бандерівці різати руських. І під цим соусом відтяпали Крим. Далі події розвивались як розвивались...


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