В Україні змінили покарання за дрібні крадіжки — за що передбачена кримінальна відповідальність

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Вчинення крадіжки в умовах воєнного стану кваліфікується за частиною четвертою статті 185 КК України, за що передбачено до 8 років позбавлення волі

Сьогодні, 18 липня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про підвищення суми крадіжок, за які передбачена кримінальна відповідальність. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

За його інформацією, проєкт закону № 11068 підтримали 243 депутати.

Законопроєктом передбачено, що сума крадіжки, за яку наступає кримінальна відповідальність, зросте до 3000 грн (зараз лише 302,8 грн).

Водночас законопроєкт підвищує суми штрафів адміністративної відповідальності за дрібну крадіжку:

за крадіжку до 757 грн — штраф від 850 до 1700 грн

за крадіжку до 757 грн — штраф від 850 до 1700 грн за крадіжку від 758 до 3028 грн — штраф 1700–5100 грн.

за повторну крадіжку — від 8500 до 17000 грн.

Як зазначається в пояснювальній записці, крадіжка, учинена в умовах воєнного чи надзвичайного стану — є особливо кваліфікованим складом злочину. Вчинення крадіжки в умовах воєнного стану одразу кваліфікується за частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України, за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Статистичні дані вказують, що у 2023 році зареєстровано 82 123 кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів, передбачених статтею 185 (крадіжка) КК України, з яких у 48 921 повідомлено про підозру, до суду скеровано 44 924 кримінальних проваджень та 30 155 кримінальних проваджень закрито.

Автори законопроєкту наводять приклади судових рішень, коли в Україні засуджували за крадіжку пляшки віскі з магазину вартістю 596 грн.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла законопроєкт про підвищення акцизного податку на пальне.