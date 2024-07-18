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В Україні змінили покарання за дрібні крадіжки — за що передбачена кримінальна відповідальність

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1

 

Вчинення крадіжки в умовах воєнного стану кваліфікується за частиною четвертою статті 185 КК України, за що передбачено до 8 років позбавлення волі

Сьогодні, 18 липня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про підвищення суми крадіжок, за які передбачена кримінальна відповідальність. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

За його інформацією, проєкт закону № 11068 підтримали 243 депутати.
Законопроєктом передбачено, що сума крадіжки, за яку наступає кримінальна відповідальність, зросте до 3000 грн (зараз лише 302,8 грн).

  • Водночас законопроєкт підвищує суми штрафів адміністративної відповідальності за дрібну крадіжку:
    за крадіжку до 757 грн — штраф від 850 до 1700 грн
  • за крадіжку від 758 до 3028 грн — штраф 1700–5100 грн.
  • за повторну крадіжку — від 8500 до 17000 грн.

Як зазначається в пояснювальній записці, крадіжка, учинена в умовах воєнного чи надзвичайного стану — є особливо кваліфікованим складом злочину. Вчинення крадіжки в умовах воєнного стану одразу кваліфікується за частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України, за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Статистичні дані вказують, що у 2023 році зареєстровано 82 123 кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів, передбачених статтею 185 (крадіжка) КК України, з яких у 48 921 повідомлено про підозру, до суду скеровано 44 924 кримінальних проваджень та 30 155 кримінальних проваджень закрито.
Автори законопроєкту наводять приклади судових рішень, коли в Україні засуджували за крадіжку пляшки віскі з магазину вартістю 596 грн.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла законопроєкт про підвищення акцизного податку на пальне.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Верховна Рада законопроєкт крадіжка штрафи
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