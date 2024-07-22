Як у Кременчуці діятимуть графіки погодинного відключення світла у вівторок, 23 липня

У «Полтаваобленерго» опублікували графік погодинного відключення світла на вівторок, 23 липня. Про це повідомляють у пресслужбі компанії.
Світло побутовим та промисловим споживачам вимикатимуть упродовж усієї доби за двома графіками:
Ознайомитись з чергами можна за посиланням. Перелік адрес — ТУТ.
Нагадаємо, сьогодні Держенергонагляд розпочинає перевірку на Полтавщині справедливості застосування графіків відключень.
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