Як у Кременчуці діятимуть графіки погодинного відключення світла у вівторок, 23 липня

Сьогодні, 18:42 Переглядів: 490

Світло споживачам вимикатимуть впродовж усієї доби за двома графіками

У «Полтаваобленерго» опублікували графік погодинного відключення світла на вівторок, 23 липня. Про це повідомляють у пресслужбі компанії. Світло побутовим та промисловим споживачам вимикатимуть упродовж усієї доби за двома графіками: з 00:00 по 14:00 кількість одночасно застосованих черг - 2 (обсяг розвантаження 90 МВт);

з 14:00 по 23:59 кількість одночасно застосованих черг - 3 (обсяг розвантаження 135 МВт). Ознайомитись з чергами можна за посиланням. Перелік адрес — ТУТ. Нагадаємо, сьогодні Держенергонагляд розпочинає перевірку на Полтавщині справедливості застосування графіків відключень.

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