Зниклу 13-річну дівчину із Семенівки знайшли у Глобиному

Сьогодні, 18:19 Переглядів: 0

Цими вихідними на Кременчуччині поліція знайшла зниклу у Семенівці 13-річну дівчину у Глобиному. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полатвській області.

За даними правоохоронців, зникла дівчина у суботу, 20 липня. Про подію до поліції повідомила її родичка.

Пошуки зниклої тривали всю ніч. У розшуку брала участь максимальна кількість правоохоронців особового складу територіальних підрозділів поліції.

Наступного дня, 21 липня, близько 07.00 дівчину знайшли на одній із вулиць у Глобиному. Наразі дівчина перебуває вдома із рідними, із нею усе добре.

Усі причини та обставини події встановлюють ювенальні поліцейські.

Нагадаємо, на Полтавщині тривають пошуки зниклої безвісти 77-річної мешканки селища Ромодан Ніни Чудан.