Зниклу 13-річну дівчину із Семенівки знайшли у Глобиному

Цими вихідними на Кременчуччині поліція знайшла зниклу у Семенівці 13-річну дівчину у Глобиному. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полатвській області.
За даними правоохоронців, зникла дівчина у суботу, 20 липня. Про подію до поліції повідомила її родичка.
Пошуки зниклої тривали всю ніч. У розшуку брала участь максимальна кількість правоохоронців особового складу територіальних підрозділів поліції.
Наступного дня, 21 липня, близько 07.00 дівчину знайшли на одній із вулиць у Глобиному. Наразі дівчина перебуває вдома із рідними, із нею усе добре.
Усі причини та обставини події встановлюють ювенальні поліцейські.
Нагадаємо, на Полтавщині тривають пошуки зниклої безвісти 77-річної мешканки селища Ромодан Ніни Чудан.
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