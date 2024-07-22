У Гадячі нетверезий водій намагався підкупити поліцейських

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Сьогодні, 22 липня, вночі в Гадячі водій Daewoo Lanos намагався дати хабар поліцейським групи реагування, щоб уникнути відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Очільник Миргородського райвідділу поліції Віталій Ярмолюк розповів, що у 35-річного жителя села Петрівка-Роменська, який керував легковиком, виявили 2,4 проміле алкоголю.

— Під час оформлення адміністративних матеріалів порушник запропонував поліцейським неправомірну вигоду. Патрульний екіпаж викликав слідчо-оперативну групу, яка задокументувала факт протиправних дій чоловіка та розпочала розслідування, — зазначив Віталій Ярмолюк.

Правоохоронці розпочали розслідування за ч.1 ст.369 (Пропозиція неправомірної вигоди службовій особі за невчинення дій в інтересах того, хто пропонує, з використанням наданої їй влади чи службового становища) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 17 000 до 68 000 грн або обмеження чи позбавлення до 4 років.

Крім того, поліцейські склали відносно водія адміністративні матеріали за ч.2 ст.130 (Повторне протягом року керування транспортними засобами у стані сп’яніння) та ч.4 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, нещодавно у Піщаному водій врізався у стовп і намагався відкупитися від поліції.