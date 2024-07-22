На російсько-українській війні загинув воїн з Кременчуччини Валерій Леонтюк з позивним «Вітер»

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Сьогодні, 22 липня, попрощалася із полеглим солдатом із Горішніх Плавнів Валерієм Леонтюком. Захисник України з позивним

«Вітер» загинув на російсько-українській війні 16 липня. Водій стрілецької роти загинув під час проведення контрдиверсійних заходів у районі села Чуйківка Шосткинського району Сумської області.

Народився Валерій 12 лютого 1983 року у Горішніх Плавнях. Після закінчення 9 класів загальноосвітньої школи №1 навчався в професійно-технічному училищі №18, де здобув професію машиніста автокрана. Потім працював водієм на підприємствах міста. 14 березня 2023 року добровольцем пішов на захист Батьківщини. У квітні-травні 2024 року пройшов курси саперної підготовки у Франції.

Валерія Леонтюка поховали з почестями в Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».