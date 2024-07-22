Кременчуцький виконком замовляє ремонт службових машин на 200 тисяч гривень

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Послугу надаватимуть до кінця року

Кременчуцький виконавчий комітет оголосив закупівлю на ремонт 17 службових машин. Орієнтовна вартість робіт складає 200 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Відомо, що послугу надаватимуть до кінця року.

Які авто ремонтуватимуть:

Ford Fusion 2016 року випуску

Infiniti QX60 2014 року випуску

Ford EXPLORER 2016 року випуску

Subaru Outback 2014 року випуску

Nissan X–TRAIL 2013 року випуску

Toyota RAV-4 2015 року випуску

Dodje Grant CARAVAN SE 2013 року випуску

Volkswagen Transporter 2016 року випуску

Volkswagen CARAVELLE 2019 року випуску

Volkswagen KASTEN 2011 року випуску

Toyota Corolla 2016 року випуску

Toyota Corolla 2013 року випуску

Volkswagen Transporter 2006 року випуску

Toyota Camry 2006 року випуску

Skoda Super B Ambition 2012 року випуску

Ford Fusion 2007 року випуску

Skoda Octavia Tour 2008 року випуску

Нагадаємо, комунальному підприємству «Кременчукводоканал» передали JEEP CHEROKEE 2015 року випуску. Раніше авто належало департаменту житлово-комунального господарства.

*Фото ілюстративні