Кременчуцький виконком замовляє ремонт службових машин на 200 тисяч гривень

Кременчуцький виконавчий комітет оголосив закупівлю на ремонт 17 службових машин. Орієнтовна вартість робіт складає 200 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.
Відомо, що послугу надаватимуть до кінця року.
Які авто ремонтуватимуть:
Нагадаємо, комунальному підприємству «Кременчукводоканал» передали JEEP CHEROKEE 2015 року випуску. Раніше авто належало департаменту житлово-комунального господарства.
*Фото ілюстративні
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