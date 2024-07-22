Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші

Кременчуцький виконком замовляє ремонт службових машин на 200 тисяч гривень

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 117

Послугу надаватимуть до кінця року

Кременчуцький виконавчий комітет оголосив закупівлю на ремонт 17 службових машин. Орієнтовна вартість робіт складає 200 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro. 

Відомо, що послугу надаватимуть до кінця року. 

Які авто ремонтуватимуть:

Ford Fusion 2016 року випуску
Ford Fusion 2016 року випуску
Infiniti QX60 2014 року випуску
Infiniti QX60 2014 року випуску
Ford EXPLORER 2016 року випуску
Ford EXPLORER 2016 року випуску
Subaru Outback 2014 року випуску
Subaru Outback 2014 року випуску
Nissan X–TRAIL 2013 року випуску
Nissan X–TRAIL 2013 року випуску
Toyota RAV-4 2015 року випуску
Toyota RAV-4 2015 року випуску
Dodje Grant CARAVAN SE 2013 року випуску
Dodje Grant CARAVAN SE 2013 року випуску
Volkswagen Transporter 2016 року випуску
Volkswagen Transporter 2016 року випуску
Volkswagen CARAVELLE 2019 року випуску
Volkswagen CARAVELLE 2019 року випуску
Volkswagen KASTEN 2011 року випуску
Volkswagen KASTEN 2011 року випуску
Toyota Corolla 2016 року випуску
Toyota Corolla 2016 року випуску
Toyota Corolla 2013 року випуску
Toyota Corolla 2013 року випуску
Volkswagen Transporter 2006 року випуску
Volkswagen Transporter 2006 року випуску
Toyota Camry 2006 року випуску
Toyota Camry 2006 року випуску
Skoda Super B Ambition 2012 року випуску
Skoda Super B Ambition 2012 року випуску
Ford Fusion 2007 року випуску
Ford Fusion 2007 року випуску
Skoda Octavia Tour 2008 року випуску
Skoda Octavia Tour 2008 року випуску

Нагадаємо, комунальному підприємству «Кременчукводоканал» передали JEEP CHEROKEE 2015 року випуску. Раніше авто належало департаменту житлово-комунального господарства. 

*Фото ілюстративні

0
Автор: Телеграф Джерело фото: depositphotos.com/ілюстративне
Теги: виконком службові автівки
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх