У Кременчуці ще кілька світлофорів зможуть працювати під час відключень електрики

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Заряду в акумуляторах вистачатиме до 3 годин роботи без електроенергії

Світлофори ще на 6 перехрестях Кременчука зроблять автономними. Вони зможуть працювати під час відключень електрики. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради 22 липня.

Де працюватимуть автономні світлофори:

вул. Старшого лейтенанта Кагала та Халаменюка (район залізничного вокзалу);

вул. Старшого лейтенанта Кагала та Тараса Шевченка;

вул. Київської та проспекту Свободи (район Меморіалу «Вічно живим»);

вул. Небесної Сотні та Соборної;

вул. Троїцької та Лікаря О. Богаєвського;

вул. Сумської та Лікаря О. Богаєвського.

вул. Університетської та Небесної Сотні;

вул. Вадима Пугачова та проспекту Свободи. (біля «Толоки»).

Як вказали у міськради, заряду в акумуляторах вистачатиме до 3 годин роботи без електроенергії.

Також на трьох перехрестях світлофори підключені до електромережі критичної інфраструктури, яку не вимикають від живлення. Це перехрестя вул. Київської та Вадима Пугачова, вул. Троїцької та просп. Свободи, просп. Свободи та вул. Європейської.

Нагадаємо, 11 липня стало відомо, що на перехресті вулиць Старшого лейтенанта Кагала і Халаменюка світлофори працюватимуть безперебійно. На це кременчуцька влада спрямувала 98 тисяч гривень.

У години пік на кременчуцькі перехрестя з найбільш інтенсивним рухом виходять регулювальники — представники батальйону патрульної поліції міста. «Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з кременчуцькими регулювальниками та дізналися про особливості їхньої роботи.