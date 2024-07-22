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Гроші, Україна, Світ

Від серпня Нацбанк почне вилучати з обігу 500-гривневі банкноти старого зразка

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 206

Мова про банкноти, які випускались у 2003-2007 роках, їх замінять більш сучасні купюри 2014 року і пізніше

Із 1 серпня Національний банк України (НБУ) розпочне вилучення з обігу банкнот номіналом 500 гривень зразків 2003-2007 років, задля поступової їх заміни на сучасніші банкноти зразка 2014 року та наступних років випуску. Про це повідомила пресслужба НБУ.

НБУ зазначає, що банкнот номіналом 500 гривень старого зразка в обігу поступово ставатиме менше, їх замінюватимуть більш сучасні та захищені банкноти. Водночас банкноти старого зразка залишатимуться дійсним платіжним засобом, і громадянам не потрібно спеціально обмінювати їх.

Головною метою цього рішення є підвищення якості готівки в обігу. Банкноти старого зразка, які вже майже 18 років перебувають в обігу, зношені, і їх поступова заміна підвищить захист та якість грошей в обігу.

 

Як відбуватиметься поступова заміна?

З 1 серпня 2024 року НБУ спільно з банками поступово вилучатиме банкноти номіналом 500 гривень старого зразка з готівкового обігу. Це включає:

  • Банки України не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій.
  • НБУ припинить підкріплювати такими банкнотами каси банків.

Потрапляючи в банки, банкноти номіналом 500 гривень старого зразка не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до Національного банку для подальшого перерахування та утилізації.

Заміна банкнот номіналом 500 гривень старого зразка на сучасні не вплине на готівкові розрахунки громадян, їм не потрібно вживати додаткових заходів для обміну. НБУ запевняє, що це рішення не створить незручностей, а принесе користь державі, банкам, торговельним мережам та громадянам, підвищуючи захист і якість національної валюти України.

ПО ТЕМІ:

Світ Сковороди: коли вийде в обіг пам'ятна банкнота 500 грн

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Автор: Руслана Горгола
Теги: НБУ гроші банкноти купюра Григорій Сковорода
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