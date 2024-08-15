У фокусі — залучення й підтримка молоді: компанія Ferrexpo турбується про молодих співробітників, вважаючи персонал своєю найбільшою цінністю

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 141 Новини компаній

Молоді й водночас кваліфіковані фахівці, які володіють потрібним набором навичок та вмінь і готові при цьому продовжувати зростати, — справжній скарб для кожної компанії, у якому б секторі промисловості вона не здійснювала свою діяльність

Компанія Ferrexpo з активами на Полтавщині — Полтавським, Єристівським та Біланівським гірничо-збагачувальними комбінатами (ГЗК) — реалізує одразу кілька напрямів роботи, щоб приваблювати молодь цікавими програмами та можливістю взаємовигідної співпраці ще з учнівських та студентських лав.

Студенти географічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка на екскурсії виробництвом Ferrexpo

Заглиблення у професію змалку

Вісім років поспіль Ferrexpo реалізує проєкт «Старт у професійне майбутнє», який передбачає функціонування на базі однієї зі шкіл Полтавщини, яка входить у десятку кращих шкіл області за результатами складання ЗНО/НМТ, профільного 10-го та 11-го класів Ferrexpo.

Крім загальнообов’язкової шкільної програми ці учні опановують поглиблено природничо-математичні дисципліни, відвідують підприємства компанії під час пізнавальних екскурсій, щоб наочно побачити робочі місця робітничого та інженерно-технічного спрямувань, а також беруть участь у науково-дослідних проєктах, вивчаючи різноманітні виробничі процеси на комбінатах та їхню користь для якісного виробництва продукції, що цінується у всьому світі.

За результатами навчання кращих учнів заохочують цінними подарунками від компанії. Проєкт допомагає школярам ще до вступу до закладів вищої освіти визначитись із тим, чи справді їм цікаві професії гірничотехнічного спрямування, і якщо так, що потрібно, щоб їх успішно опанувати й стати частиною потужної команди Ferrexpo. Компанія ж отримує високо мотивованих потенційних співробітників, які розуміють важливість самонавчання й постійного професійного розвитку ще зі шкільної лави.

Владислав Марченко, інженер з короткострокового планування Єристівського ГЗК, саме завдяки навчанню в класі Ferrexpo зрозумів, що пов’яже своє доросле життя з професією гірничого спрямування.

«З дитинства цікавився, як з купки залізної руди шляхом нехитрих перетворень можна отримати окатки, з яких виготовляють метал, а потім і обладнання та автомобілі. Під час навчання в профільному класі добре познайомився з підприємствами Ferrexpo та їхньою структурою і зрозумів, що гірництво — це моє», — розповідає Владислав, який після закінчення профільного класу й вступу до НТУ «Дніпровська політехніка» отримав змогу долучитися до стипендійної програми Ferrexpo.

Вона передбачає виплату стипендії (додатково до державної) за успішне навчання на спеціальностях гірничотехнічного спрямування, затребуваних на підприємствах компанії.

З серпня 2023 року Владислав після стажування став до роботи. Працює в буровому блоці, робить заготовки для проєктів з розставляння свердловин, до яких закладають вибухові речовини для здійснення вибуху. Зізнається, що вчитися на робочому місці доведеться ще чимало з огляду на його поки що невеликий досвід, а потім уже можна подумати й про зростання кар’єрними сходами.

Дуальна підтримка

Дуальна форма здобуття освіти — проєкт, який Ferrexpo реалізує четвертий рік поспіль. У рамках тісної співпраці з професійно-технічними закладами та вищими навчальними закладами компанія дає можливість проведення виробничої практики безпосередньо на своїх підприємствах — потенційних робочих місцях студентів, які таким чином раніше знайомляться з нюансами та специфікою роботи на комбінатах, глибше пізнають культуру компанії, налагоджують взаємодію з наставниками та майбутніми колегами. У рамках дуальної форми здобуття освіти навчальні заклади надають при цьому збільшену кількість практичних занять — залежно від спеціальності співвідношення між теоретичними заняттями в навчальних аудиторіях та практичними заняттями на виробничому майданчику може становити 40 на 60, а то й 30 на 70.

Враховуючи, що 67% персоналу компанії — представники саме робітничих професій, важливість наявності в них потрібних практичних умінь та навичок очевидна. Проєкт дуальної форми здобуття освіти дозволяє більше практичних занять відпрацьовувати студентам, які опановують професії машиніста крана, слюсаря-ремонтника, електрогазозварника, стропальника, електрослюсаря чергового та з ремонту устаткування, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, електроніки, комп’ютерної інженерії, електроенергетики.

Валерія Боровик, електрослюсарка чергова та з ремонту устаткування цеху автоматизованих систем управління технологічним процесом (ЦАСУТП), працює в Ferrexpo з 20 квітня 2023 року після закінчення навчання в політехнічному коледжі КрНУ ім. Михайла Остроградського й успішного проходження практики. Зазначає, що саме дуальна форма здобуття освіти дозволила їй максимально зануритися в професію ще під час практичних занять.

До обов’язків електрослюсарки входить обслуговування електроустаткування та технологічні процеси на своїй ділянці роботи. У разі несправності може й самотужки полагодити приладдя.

«Й досі пам’ятаю, як після двох місяців практики наш бригадир підійшов до мене та запропонував працевлаштуватися. Розуміла, що працювати на комбінаті — нелегко й дуже відповідально. Але зраділа, бо колектив дуже хороший, умови праці мені сподобались. А коли чогось не знаю, звертаюсь до колег за порадою — тут заведено допомагати молодим фахівцям і підтримувати їх у прагненні опанувати нові знання», — розповідає Валерія, єдина жінка-електрослюсарка в бригаді з-поміж інших чоловіків.

Вона зазначає, що до неї ставляться, як і до решти працівників: цінують за професіоналізм і заохочують ще більше пізнавати нюанси та специфіку професії.

Родина Валерії теж пораділа, що жінці вдалося працевлаштуватися за спеціальністю, та ще й до компанії міжнародного рівня, — чотири роки навчання в коледжі були не марні! Проте це тільки початок — у вільний від роботи час електрослюсарка продовжує вивчати фахову літературу, щоб підвищити розряд в улюбленій професії.

Розвиток на всіх етапах

Виробнича та переддипломна практика на підприємствах Ferrexpo оплачується. Як і стажування, на яке запрошують студентів, котрі добре себе проявили під час практичних відпрацювань, бажають стати частиною родини компанії й готові докладати зусиль, щоб розвиватися далі.

Успішне стажування, термін якого визначається в кожному конкретному випадку, як правило, завершується працевлаштуванням. Ferrexpo в таких випадках отримує кваліфікованих співробітників, вони ж, своєю чергою, — можливість працевлаштування до стабільної компанії міжнародного рівня за спеціальністю.

Іван Назаров, старший фахівець з контролю проєктів Біланівського ГЗК, понад рік працює на цій посаді. Є продовжувачем трудової династії: дідусь і батько Івана працювали водіями великовантажних автосамоскидів на підприємствах Ferrexpo.

Він успішно завершив навчання в НТУ «Дніпровська політехніка», пройшов виробничу практику, а потім і стажування на посаду інженера у відділі короткострокового планування, згодом стажувався у відділі гідрогеології Єристівського ГЗК й готувався приєднатися до колективу підприємства ще у 2022-му. Однак після повномасштабного вторгнення в умовах невизначеності Ferrexpo довелося на кілька місяців призупинити набір нових працівників. Втім Іван не розгубився, твердо вірив, що найближчим часом його мрія працювати в компанії стане дійсністю. І як тільки на Біланівському ГЗК з’явилася вакансія старшого фахівця з контролю проєктів, її одразу запропонували Івану, бо вже знали його як надійного та перспективного фахівця.

Нині Іван займається реалізацією сценаріїв розвитку Біланівського ГЗК згідно з короткостроковими, середньостроковими та довгостроковими планами, а також працює у службі технічної підтримки.

«Моя робота подобається тим, що я можу застосувати творчий підхід, адже маю не однотипні та монотонні завдання, а часто-густо задачі «з зірочкою», над вирішенням яких треба помізкувати. Перші місяці було складно, але наставники та колеги з Єристівського ГЗК допомогли мені ввійти в курс справ та опанувати всі потрібні програми, ділилися кожен своїм унікальним досвідом», — додає Іван, який планує продовжувати свій кар’єрний шлях і невтомно опановує навички, які точно знадобляться в житті, зокрема вже отримав водійське посвідчення для кермування службовою автівкою.

Зростати разом

Навчальні програми й програми розвитку співробітників — невід’ємна частина культури Ferrexpo. Для робітників є можливість підвищення кваліфікації або опанування суміжних професій у центрі технічної експертизи, це дає змогу їм зростати горизонтально й вертикально.

Для проактивних молодих фахівців та керівників, які бажають пізнавати нове й вести за собою оточення, в Ferrexpo завжди реалізується низка цікавих ініціатив. Інженерно-технічні працівники мають змогу відвідувати Школу майстрів, де опановують професійні та особистісні навички, що знадобляться у будь-якому структурному підрозділі.

Для керівників доступна навчальна програма Management Development Program, після проходження якої вони презентують власні напрацювання у вигляді проєктів, впровадження яких може бути корисним для тих чи інших управлінських процесів у компанії. Школа інклюзивності та Школа жіночого лідерства Femunity, що реалізуються в рамках стратегії рівності та інклюзивності (DEI), підтримують і пропагують шанобливе ставлення абсолютно до всіх і мотивують розвивати лідерські навички незалежно від статі чи гендеру.

З 2023 року в компанії реалізується проєкт «СКАРБ», який покликаний розробити ефективний інструмент для підвищення мотивації та лояльності персоналу. Проєкт націлений на всіх працівників, які бажають розвитку, як на лідерські позиції, так і на робітничі професії шляхом підвищення кваліфікації та збільшення мотивації. З урахуванням середнього віку працівників, основна цільова аудиторія — робітники та фахівці віком до 40 років. До речі, цей проєкт є розробкою менеджерів-учасників програми MDP.

«Персонал компанії — її найбільша цінність. Адже які б сучасні зразки обладнання ми не експлуатували, керують ним люди, готові до розвитку й впровадження передових виробничих технологій. Пильну увагу приділяємо молодим працівникам, залучаємо їх до різноманітних цікавих ініціатив та освітніх проєктів, адже саме цілеспрямовані енергійні таланти будуть розбудовувати й відновлювати Україну після Перемоги», — наголосив Віктор Лотоус, голова правління Полтавського ГЗК.