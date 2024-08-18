«Чекаємо, віримо, сподіваємось». У Кременчуці пройшла акція на підтримку українських полонених

18 серпня у Кременчуці пройшла акція на підтримку українців, які нині перебувають у російському полоні. Люди тримали плакати з написами «Free Azovstal», «Не мовчи — полон вбиває». Автомобілі, що проїжджали повз учасників акції, сигналили їм на знак підтримки.
Син Світлани Павлової нині перебуває у полоні. Він вийшов з «Азовсталі» 2 роки і 3 місяці тому, говорить жінка.
Жителька Кременчука Аліна чекає з полону свого чоловіка. Військовий також перебував на «Азовсталі».
Дівчина вірить, що російські полонені, яких взяли під час боїв у Курській області РФ, стануть обмінним фондом, і його «спрямують в русло, щоб обміняти наших хлопців».
Нагадаємо, в Україні є декілька державних органів та представництв міжнародних організацій, які займаються розшуком військовополонених та людей, що зникли безвісти під час війни.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.