Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук, Фотоколекція, Війна

«Чекаємо, віримо, сподіваємось». У Кременчуці пройшла акція на підтримку українських полонених

Сьогодні, 13:39 Переглядів: 285

Автомобілі, що проїжджали повз учасників акції, сигналили їм на знак підтримки

18 серпня у Кременчуці пройшла акція на підтримку українців, які нині перебувають у російському полоні. Люди тримали плакати з написами «Free Azovstal», «Не мовчи — полон вбиває». Автомобілі, що проїжджали повз учасників акції, сигналили їм на знак підтримки. 

Син Світлани Павлової нині перебуває у полоні. Він вийшов з «Азовсталі» 2 роки і 3 місяці тому, говорить жінка. 

— Ми вже 3 рік чекаємо обміну, такого обіцяного за 2-3 місяці. Чекаємо, коли наших рідних повернуть. З 2014 року є полонені, для кожного свій біль — хочеться швидше (звільнити — ред.), — розповідає Світлана. 

Жителька Кременчука Аліна чекає з полону свого чоловіка. Військовий також перебував на «Азовсталі». 

 — Понад 2 роки знаходиться там (у полоні — ред.). У якому стані, що з ним, на жаль, я не знаю. Точно так, я впевнена, і він нічого не знає, бо скоріш за все листи мої не отримує. Чекаємо, віримо, сподіваємось, — розповідає Аліна. 

Дівчина вірить, що російські полонені, яких взяли під час боїв у Курській області РФ, стануть обмінним фондом, і його «спрямують в русло, щоб обміняти наших хлопців». 

Нагадаємо, в Україні є декілька державних органів та представництв міжнародних організацій, які займаються розшуком військовополонених та людей, що зникли безвісти під час війни.

ПО ТЕМІ:

«Якщо людина знає, що за неї борються, це дає сили жити» — голоси тих, хто знає про жахи російського полону

0
Автор: Вероніка Білодід
Теги: акція полонені Азовсталь
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх