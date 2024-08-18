«Чекаємо, віримо, сподіваємось». У Кременчуці пройшла акція на підтримку українських полонених

Сьогодні, 13:39 Переглядів: 285

Автомобілі, що проїжджали повз учасників акції, сигналили їм на знак підтримки

18 серпня у Кременчуці пройшла акція на підтримку українців, які нині перебувають у російському полоні. Люди тримали плакати з написами «Free Azovstal», «Не мовчи — полон вбиває». Автомобілі, що проїжджали повз учасників акції, сигналили їм на знак підтримки.

Син Світлани Павлової нині перебуває у полоні. Він вийшов з «Азовсталі» 2 роки і 3 місяці тому, говорить жінка.

— Ми вже 3 рік чекаємо обміну, такого обіцяного за 2-3 місяці. Чекаємо, коли наших рідних повернуть. З 2014 року є полонені, для кожного свій біль — хочеться швидше (звільнити — ред.), — розповідає Світлана.

Жителька Кременчука Аліна чекає з полону свого чоловіка. Військовий також перебував на «Азовсталі».

— Понад 2 роки знаходиться там (у полоні — ред.). У якому стані, що з ним, на жаль, я не знаю. Точно так, я впевнена, і він нічого не знає, бо скоріш за все листи мої не отримує. Чекаємо, віримо, сподіваємось, — розповідає Аліна.

Дівчина вірить, що російські полонені, яких взяли під час боїв у Курській області РФ, стануть обмінним фондом, і його «спрямують в русло, щоб обміняти наших хлопців».

Нагадаємо, в Україні є декілька державних органів та представництв міжнародних організацій, які займаються розшуком військовополонених та людей, що зникли безвісти під час війни.