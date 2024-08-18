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У школі у Кременчуцькому районі планують зробити опорну кухню — ОВА

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 340

Загалом участь у проєктах братимуть школи у 6 громадах області

З державної субвенції Полтавська область отримає понад 91 млн гривень — ці гроші підуть на модернізацію шкільних їдалень та харчоблоків. Зокрема, в рамках реалізації проєктів на умовах співфінансування відібрали одну з шкіл Кременчуцького району — це Градизька гімназія імені Героя України Олександра Білаша. Там планують зробити опорну кухню. Про це повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації з посиланням на слова її керівника Філіпа Проніна. 

Загалом участь у проєктах братимуть школи у 6 громадах області.

Що таке опорна кухня 

Як роз’яснили на сайті Нової української школи, опорна кухня — модель шкільного харчування, у межах якої один заклад освіти, де обладнання вже оновлене, готує та доставляє готову гарячу їжу до решти шкіл чи садочків громади, де організація гарячого харчування є неможливою та/або економічно недоцільною. 

Зазначено, що наприкінці жовтня 2023 року Кабінет Міністрів України затвердив Стратегію реформування системи шкільного харчування на 2023–2027 роки. У стратегії, зокрема, визначений план дій для розв’язання проблем організації харчування в школах та пріоритетні напрями роботи на 2023–2024 роки.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнавався, як школи та дитячі садки міста працюють, якщо пролунала повітряна тривога. Редакція дослідила це питання на прикладі двох закладів освіти — Кременчуцької гімназії № 20, що на вулиці Академіка Маслова, 12, та Кременчуцького закладу дошкільної освіти (ясла — садок) комбінованого типу № 18, що на вулиці Лейтенанта Покладова, 12

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Автор: Телеграф Джерело фото: ілюстративне
Теги: їдальня
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