У Миргородському районі хлопчик потрапив під колеса авто — поліція

17 серпня у місті Заводське Миргородського району автомобіль «ЗАЗ FORZA» наїхав на 9-річного хлопчика. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Полтавщини.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди хлопчик травмувався, його госпіталізували.
Слідчі з’ясовують обставини події в рамках відкритого кримінального провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження).
Нагадаємо, на Полтавщині в аварії постраждав мотоцикліст.
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