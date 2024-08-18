У Миргородському районі хлопчик потрапив під колеса авто — поліція

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17 серпня у місті Заводське Миргородського району автомобіль «ЗАЗ FORZA» наїхав на 9-річного хлопчика. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Полтавщини.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди хлопчик травмувався, його госпіталізували.

Слідчі з’ясовують обставини події в рамках відкритого кримінального провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження).

Нагадаємо, на Полтавщині в аварії постраждав мотоцикліст.