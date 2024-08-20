На Полтавщині п’яний водій намагався підкупити поліціянтів — йому загрожує 4 роки ув'язнення

18 серпня близько 10.30 у селі Ручки Миргородського району мешканець Гадяцької громади намагався «домовитися» з працівниками патрульної поліції відділення № 1 (м. Гадяч) про звільнення від адмінвідповідальності, у тому числі й за нетверезе керування. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Миргородський райвідділ поліції.
За фактом пропозиції хабаря службовій особі, правоохоронці розпочали розслідування за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до 68 000 грн штрафу, або до 4 років обмеження чи позбавлення волі.
Крім того, поліцейські склали на водія адміністративні матеріали за:
Нагадаємо, що 15 серпня кременчужанин за один вечір отримав штрафи за хуліганство, розпиття алкоголю та нетверезе водіння.
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