На Полтавщині п’яний водій намагався підкупити поліціянтів — йому загрожує 4 роки ув'язнення

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Окрім відкритого кримінального провадження, правопорушника оштрафували за три правопорушення

18 серпня близько 10.30 у селі Ручки Миргородського району мешканець Гадяцької громади намагався «домовитися» з працівниками патрульної поліції відділення № 1 (м. Гадяч) про звільнення від адмінвідповідальності, у тому числі й за нетверезе керування. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Миргородський райвідділ поліції.

— Патрульні зупинили ВАЗ-2106, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час оформлення адміністративних матеріалів порушник запропонував поліцейським хабар, аби уникнути юридичної відповідальності. Патрульний екіпаж викликав слідчо-оперативну групу, яка задокументувала факт протиправних дій чоловіка та розпочала розслідування, — повідомив начальник Миргородського райвідділу поліції Віталій Ярмолюк.

За фактом пропозиції хабаря службовій особі, правоохоронці розпочали розслідування за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 68 000 грн штрафу, або до 4 років обмеження чи позбавлення волі.

Крім того, поліцейські склали на водія адміністративні матеріали за:

ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння);

ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами);

ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування ременями безпеки).

Нагадаємо, що 15 серпня кременчужанин за один вечір отримав штрафи за хуліганство, розпиття алкоголю та нетверезе водіння.