Біля Решетилівки вантажівка влетіла в припаркований ВАЗ

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Водій легковика у момент зіткнення був у автівці

21 серпня близько опівночі на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, поблизу міста Решетилівка сталася дорожньо-транспортна пригода, повідомляє пресслужба поліції.

За попередньою інформацією, вантажний автомобіль DAF, під керуванням 28-річного водія, зіткнувся з припаркованим на узбіччі ВАЗом. На момент зіткнення у салоні легковика перебував 34-річний житель Решетилівської громади.

Внаслідок ДТП водій легковика отримав травми. Його на місці оглянули лікарі, обійшлося без госпіталізації.

Нагадаємо, що напередодні на автодорозі Київ — Харків — Довжанський «Таврія» збила патрульного.