Верховна Рада заборонила лікарям призначати ліки під впливом «фінансових стимулів»

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Також не можна буде виписувати препарати на бланках, які містять рекламу

21 серпня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №10293, який забороняє лікарям, фармацевтам і реабілітологам призначати або рекомендувати медичні препарати та вироби під впливом «фінансових стимулів» від фармкомпаній. Це нововведення є частиною Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, розробленої Міністерством охорони здоровʼя.

Законопроєкт забороняє такі форми впливу:

Отримання сувенірної та брендованої продукції.

Призначення препаратів в обмін на премії, бонуси, подарунки.

Участь у конкурсах, лотереях або подіях, організованих фармкомпаніями, з метою стимулювання призначень.

Виписування рецептів на бланках, які містять рекламу або сприяють контролю частоти призначень.

Окрім цього, фармацевтам забороняється приховувати інформацію про наявність ліків з аналогічною активною речовиною за нижчою ціною. Вони зобов'язані на прохання покупців надавати достовірну інформацію про всі наявні аналоги лікарських засобів.

Ці заходи спрямовані на зменшення корупційних ризиків у медичній сфері та забезпечення прозорості у призначенні та продажу ліків.

Нагадаємо, що з липня жителі Полтавщини можуть придбати ліки через Укрпошту в рамках послуги «Укрпошта. Аптека». У доступі є близько 20 тисяч різних медикаментів — це ліки, як безрецептурні, так і рецептурні, а також ті, що відпускаються за програмою «Доступні ліки».