Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Здоров'я, Україна, Світ

Верховна Рада заборонила лікарям призначати ліки під впливом «фінансових стимулів»

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 281

Також не можна буде виписувати препарати на бланках, які містять рекламу

21 серпня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №10293, який забороняє лікарям, фармацевтам і реабілітологам призначати або рекомендувати медичні препарати та вироби під впливом «фінансових стимулів» від фармкомпаній. Це нововведення є частиною Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, розробленої Міністерством охорони здоровʼя.

Законопроєкт забороняє такі форми впливу:

  • Отримання сувенірної та брендованої продукції.
  • Призначення препаратів в обмін на премії, бонуси, подарунки.
  • Участь у конкурсах, лотереях або подіях, організованих фармкомпаніями, з метою стимулювання призначень.
  • Виписування рецептів на бланках, які містять рекламу або сприяють контролю частоти призначень.

Окрім цього, фармацевтам забороняється приховувати інформацію про наявність ліків з аналогічною активною речовиною за нижчою ціною. Вони зобов'язані на прохання покупців надавати достовірну інформацію про всі наявні аналоги лікарських засобів.

Ці заходи спрямовані на зменшення корупційних ризиків у медичній сфері та забезпечення прозорості у призначенні та продажу ліків.

Нагадаємо, що з липня жителі Полтавщини можуть придбати ліки через Укрпошту в рамках послуги «Укрпошта. Аптека». У доступі є близько 20 тисяч різних медикаментів — це ліки, як безрецептурні, так і рецептурні, а також ті, що відпускаються за програмою «Доступні ліки». 

ПО ТЕМІ:

Навіть спирт, віагра та сироп від кашлю — за рецептом
«Батькові ставало все гірше, йому дуже боліло»: чому кременчужани мусять їхати в Полтаву за ліками проти раку
«Мене тричі футболили з рецептом між аптекою та лікарнею»

1
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: УП
Теги: лікарі фармацевти ліки законопроєкт
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх