На трасі у Полтавському районі «Таврія» збила патрульного

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20 серпня близько 16.50 на автодорозі Київ — Харків — Довжанський, поблизу села Копили у Полтавському районі сталася дорожньо-транспортна пригода, повідомляє пресслужба поліції.

За попередньою інформацією, ЗАЗ-11021 «Таврія», під керуванням 20-річного жителя Полтавської громади, збив патрульного, який на дорозі виконував службові обов’язки з нагляду за дотриманням правил дорожнього руху.

Постраждалого поліцейського медики ушпиталили з травмами.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.

Обставини події з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, що у Кременчуці колись постраждав патрульний, який приїхав угомонити голосних «святкувальників».