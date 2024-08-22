На Кременчуччині поліціянти кількох районів з кінологами кілька годин шукали дитину

Сьогодні, 11:06 Переглядів: 160

21 серпня у Семенівці зникла дитина, повідомляє пресслужба поліції. Близько 12.30 до сектору поліцейської діяльності відділу №1 (селище Семенівка) Кременчуцького районного управління поліції про зникнення заявили родичі 13-річного хлопця.

До пошуків дитини долучився особовий склад поліції Семенівщини, Глобинщини та поліцейські кінологи. Упродовж кількох годин хлопця вдалося знайти. Він перебував на одній із вулиць Семенівки. З дитиною все добре. Його передали рідним.

Причини та обставини події з’ясовують ювенальні поліцейські.

Нагадаємо, раніше ми писали, що робити родичам, коли зникає людина — алгоритм дій для ефективного розшуку.