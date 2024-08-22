На Полтавщині голову сільради звинувачують у передачі 25 га лісу під піщаний кар'єр

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Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт проти колишнього голови сільради та посадовця Інституту землекористування НААН України

Полтавська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови однієї з сільських рад Полтавщини та посадовця Інституту землекористування Національної академії аграрних наук України. Їх обвинувачують у незаконному виведенні понад 25 га землі лісогосподарського призначення з державної у приватну власність. Про це повідомила пресслужба прокуратури.

Колишнього голову сільради звинувачують у зловживанні службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків для охоронюваних законом прав та інтересів юридичних осіб, скоєному за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України). Посадовця з Інституту землекористування НААН України звинувачують у пособництві у скоєнні цих злочинів (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, у 2019 році сільський голова попередньо домовився з посадовцем Інституту землекористування та уклав договір на розробку технічної документації із землеустрою. На підставі виготовлених документів було змінено цільове призначення земель лісового фонду, що розташовані на території сільради. Питання про затвердження цієї документації голова виніс на розгляд сесії та забезпечив позитивне голосування.

У результаті 15 фізичних осіб безоплатно отримали у власність ці земельні ділянки лісогосподарського призначення, які згодом були продані товариству із Сумської області для розробки піщаного кар’єру. Таким чином, понад 25 га землі лісогосподарського призначення були протиправно виведені з державної у приватну власність.

На ці землі накладено арешт, і вживаються заходи для їх повернення у власність держави.

Нагадаємо, у 2020 році на території Полтавського району виявили великий нелегальний кар'єр, де за 2 роки видобули 1 млн тонн піску.