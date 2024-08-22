Уряд планує змінити розрахунок пенсії: нова пенсійна система може запрацювати в Україні з 2026 року

Проєкт нової пенсійної системи враховує два критерії: кількість років та кількість сплачених внесків
Уряд планує запровадити накопичувальне пенсійне забезпечення, яке включатиме як обов’язкову, так і добровільну накопичувальні системи на додаток до солідарної. Очікується, що нова пенсійна система може бути ухвалена на початку 2025 року, а повне її впровадження почнеться з 2026 року. Про це розповіла міністр соцполітики Оксана Жолнович в інтерв'ю «Укрінформу».
Вона заявила, що уряд пропонує ввести накопичувальне пенсійне забезпечення, яке може суттєво змінити механізм нарахування пенсій.
Відповідний законопроєкт № 9212 у квітні 2023 року був розглянутий парламентським комітетом, а через рік його повернули уряду на доопрацювання. Кабмін вніс у законопроєкт рекомендовані парламентарями правки. Очікується, що оновлений законопроєкт буде внесений на розгляд парламенту у вересні 2024 року.
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Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович розповіла, що нова пенсійна система буде складатися з трьох основних компонентів:
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Одним з головних елементів реформи стане нова формула нарахування пенсій. За словами Оксани Жолнович, пенсія буде розраховуватися на основі двох основних параметрів:
Ці параметри конвертуватимуться у певну кількість балів, а вартість кожного бала дорівнюватиме 30% від середньої заробітної плати в конкретному році.
Якщо працівник має 35 та більше років трудового стажу й отримував середню заробітну плату протягом цього часу, він може розраховувати на пенсію, що дорівнюватиме не менше 30% від свої зарплати.
Крім того, законопроєкт передбачає гарантію мінімальної пенсії для тих, хто пропрацював щонайменше 15 років – такі громадяни матимуть право на пенсію у розмірі 30% від мінімальної заробітної плати.
Оксана Жолнович підкреслила, що солідарна система продовжуватиме відігравати важливу роль у забезпеченні пенсійних виплат.
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Ще однією новацією стане запровадження з 2026 року професійної накопичувальної системи.
Як зазначила Жолнович, уряд підготовив відповідний законопроєкт, який передбачає збалансування цього нововведення зі зменшенням податкового навантаження на роботодавців. Це дозволить працівникам накопичувати до 20% свого заробітку протягом життя, що разом із солідарною системою забезпечить пенсійні виплати на рівні 60% від їх заробітку.
У Кабміні планують внести законопроєкти щодо пенсійної реформи у Верховну Раду у вересні 2024 року. У парламенті їх можуть ухвалити на початку 2025 року. Однак, для повного впровадження нової пенсійної системи знадобиться певний час. Тож, уряд планує запустити нову пенсійну систему з 2026 року.
Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав, що в Україні поки не планують підвищувати пенсійний вік.
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