Уряд планує змінити розрахунок пенсії: нова пенсійна система може запрацювати в Україні з 2026 року

Сьогодні, 11:51 Переглядів: 138

Проєкт нової пенсійної системи враховує два критерії: кількість років та кількість сплачених внесків

Уряд планує запровадити накопичувальне пенсійне забезпечення, яке включатиме як обов’язкову, так і добровільну накопичувальні системи на додаток до солідарної. Очікується, що нова пенсійна система може бути ухвалена на початку 2025 року, а повне її впровадження почнеться з 2026 року. Про це розповіла міністр соцполітики Оксана Жолнович в інтерв'ю «Укрінформу».

Вона заявила, що уряд пропонує ввести накопичувальне пенсійне забезпечення, яке може суттєво змінити механізм нарахування пенсій.

Відповідний законопроєкт № 9212 у квітні 2023 року був розглянутий парламентським комітетом, а через рік його повернули уряду на доопрацювання. Кабмін вніс у законопроєкт рекомендовані парламентарями правки. Очікується, що оновлений законопроєкт буде внесений на розгляд парламенту у вересні 2024 року.

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Три компоненти нової пенсійної системи

Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович розповіла, що нова пенсійна система буде складатися з трьох основних компонентів:

обов’язкова накопичувальна система – кожен працівник буде зобов'язаний відраховувати частину своєї заробітної плати на особистий пенсійний рахунок;

– кожен працівник буде зобов'язаний відраховувати частину своєї заробітної плати на особистий пенсійний рахунок; добровільна накопичувальна система – громадяни матимуть можливість робити додаткові внески на свої пенсійні рахунки, щоб забезпечити собі більш високий рівень пенсійних виплат у майбутньому;

– громадяни матимуть можливість робити додаткові внески на свої пенсійні рахунки, щоб забезпечити собі більш високий рівень пенсійних виплат у майбутньому; солідарна система – наразі діюча пенсійна система залишатиметься базовою складовою нової пенсійної системи, де виплати пенсій фінансуватимуться за рахунок внесків від працюючого населення.

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Як нараховуватимуть пенсії

Одним з головних елементів реформи стане нова формула нарахування пенсій. За словами Оксани Жолнович, пенсія буде розраховуватися на основі двох основних параметрів:

кількість відпрацьованих років

сума внесків, які працівник сплачував щомісяця.

Ці параметри конвертуватимуться у певну кількість балів, а вартість кожного бала дорівнюватиме 30% від середньої заробітної плати в конкретному році.

Якщо працівник має 35 та більше років трудового стажу й отримував середню заробітну плату протягом цього часу, він може розраховувати на пенсію, що дорівнюватиме не менше 30% від свої зарплати.

Крім того, законопроєкт передбачає гарантію мінімальної пенсії для тих, хто пропрацював щонайменше 15 років – такі громадяни матимуть право на пенсію у розмірі 30% від мінімальної заробітної плати.

Оксана Жолнович підкреслила, що солідарна система продовжуватиме відігравати важливу роль у забезпеченні пенсійних виплат.

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Запровадження професійних накопичувальних систем

Ще однією новацією стане запровадження з 2026 року професійної накопичувальної системи.

Як зазначила Жолнович, уряд підготовив відповідний законопроєкт, який передбачає збалансування цього нововведення зі зменшенням податкового навантаження на роботодавців. Це дозволить працівникам накопичувати до 20% свого заробітку протягом життя, що разом із солідарною системою забезпечить пенсійні виплати на рівні 60% від їх заробітку.

У Кабміні планують внести законопроєкти щодо пенсійної реформи у Верховну Раду у вересні 2024 року. У парламенті їх можуть ухвалити на початку 2025 року. Однак, для повного впровадження нової пенсійної системи знадобиться певний час. Тож, уряд планує запустити нову пенсійну систему з 2026 року.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав, що в Україні поки не планують підвищувати пенсійний вік.