Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Спорт

Втретє здивувати футбольний світ Савинцям не вдалося

Сьогодні, 12:22 Переглядів: 175

 «Олімпія» у Горішніх Плавнях крупно програла луганській «Зорі»

Звісно, ніхто не малював у своїй уяві рожевих мрій, що аматорська команда може здивувати футбольну громадськість України, знявши «скальп» у кубкових баталіях ще з однієї майстрівської команди. Та  ще й з тієї, котра представляє прем’єр-лігу. Двох таких «трофеїв» для «Олімпії» достатньо — кременчуцького «Кременя» та «Гірника-Спорт» з Горішніх Плавнів.

Йшлося про луганську «Зорю», яка до того ж цього року досить вдало стартувала у вищому дивізіоні — дві перемоги у трьох матчах. Ну й взагалі луганців можна характеризувати, як міцного  горішка в останні роки в українському футболі, здатного потріпати нерви будь-якому супернику, рахуючи й беззаперечних лідерів.

Матч у Горішніх Плавнях можна умовно розділити на два відрізки. До 25-ї хвилини та після неї. Спочатку луганчани не бралися  всерйоз до роботи. Так, вони мали ігрову й територіальну перевагу, однак до особливо активних дій не вдавалися, ніби тримаючи про запас думку — мовляв, перемога нікуди не дінеться від них. Мало того, гості навіть дозволили олімпійцям заробити та подати перший кутовий у матчі на 5-й хвилині.

Однак аматори самі стали  тригером для «Зорі». На 26-й хвилині помилка захисників «Олімпії» дозволила двом луганським легіонерам вискочити на побачення з воротарем савинців Михайлом Пруглом. Беніто віддав точно на Ндуру, і останній легко забив. Легко, бо направляв він мяч  у вже порожні ворота.

Цей епізод став ніби додатковим засобом для пробудження  футболістів «Зорі». Вони посилили натиск, включили пресинг, швидкість, і захист «Олімпії» не витримав, почав раз за разом ламатися, ніби картковий будинок. Дуже великим був відсоток неточної гри у підопічних Олександра Безуглого. Гострі моменти стали регулярно виникати біля воріт  молодого воротаря. І, напевно, треба дякувати гравцям «Зорі», які їх буквально марнували. Інакше до розгромного рахунку справа могла дійти  ще в першому таймі.

 

У другій половині зустрічі «Зоря» забила ще два голи, «Олімпія» у свій безсумнівний актив  може записати гол, забитий на початку другого тайму і який став голом престижу. Запам’ятається це й Владиславу Ковтуну, адже відправив він м’яч у сітку команди прем’єр-ліги. Вдало у карному майданчику луганців зіграв нападник номінальних господарів Андрій Руденко і зробив націлений, а головне точний пас десь на центр воротарського. На гарний удар головою Ковтуна воротар «Зорі» Сапутін не зреагував.

Взагалі дива не сталося, та воно й не планувалося. Далі прогнозовано йде «Зоря». А в розіграші Кубка України із пяти команд від Полтавщини залишається одна — полтавська «Ворскла». Вона вступає в «гру» зі стадії 1/8 фіналу.

«Олімпія» (Савинці, Полтавська область) — «Зоря» (Луганськ) — 1:4 (0:2)

Третій попередній етап Кубка України. 21 серпня. Горішні Плавні. Стадіон «Юність».

Голи: Ковтун, 50 —  Ндур, 26, Слесар, 28, Горбач, 56, Яцик, 90+1.

«Олімпія»: Пругло, Бірюк, Алєксєєнко, Богомаз,  Соболь (Павлик, 83), Кошман (Бурляй, 64), Почернін (Луценко, 76), Бичков (Ситник, 83), Малик, Руденко, Ковтун.

ПО ТЕМІ:

«Кремінь» забиває перший гол у сезоні й здобуває перше очко
У чемпіонаті Полтавщину представлятимуть дві футбольні команди, у Кубку — чотири

0
Автор: Анатолій Гаркуша Джерело фото: ФК «Зоря»
Теги: футбол
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх