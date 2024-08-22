Втретє здивувати футбольний світ Савинцям не вдалося

Сьогодні, 12:22 Переглядів: 175

Звісно, ніхто не малював у своїй уяві рожевих мрій, що аматорська команда може здивувати футбольну громадськість України, знявши «скальп» у кубкових баталіях ще з однієї майстрівської команди. Та ще й з тієї, котра представляє прем’єр-лігу. Двох таких «трофеїв» для «Олімпії» достатньо — кременчуцького «Кременя» та «Гірника-Спорт» з Горішніх Плавнів.

Йшлося про луганську «Зорю», яка до того ж цього року досить вдало стартувала у вищому дивізіоні — дві перемоги у трьох матчах. Ну й взагалі луганців можна характеризувати, як міцного горішка в останні роки в українському футболі, здатного потріпати нерви будь-якому супернику, рахуючи й беззаперечних лідерів.

Матч у Горішніх Плавнях можна умовно розділити на два відрізки. До 25-ї хвилини та після неї. Спочатку луганчани не бралися всерйоз до роботи. Так, вони мали ігрову й територіальну перевагу, однак до особливо активних дій не вдавалися, ніби тримаючи про запас думку — мовляв, перемога нікуди не дінеться від них. Мало того, гості навіть дозволили олімпійцям заробити та подати перший кутовий у матчі на 5-й хвилині.

Однак аматори самі стали тригером для «Зорі». На 26-й хвилині помилка захисників «Олімпії» дозволила двом луганським легіонерам вискочити на побачення з воротарем савинців Михайлом Пруглом. Беніто віддав точно на Ндуру, і останній легко забив. Легко, бо направляв він м’яч у вже порожні ворота.

Цей епізод став ніби додатковим засобом для пробудження футболістів «Зорі». Вони посилили натиск, включили пресинг, швидкість, і захист «Олімпії» не витримав, почав раз за разом ламатися, ніби картковий будинок. Дуже великим був відсоток неточної гри у підопічних Олександра Безуглого. Гострі моменти стали регулярно виникати біля воріт молодого воротаря. І, напевно, треба дякувати гравцям «Зорі», які їх буквально марнували. Інакше до розгромного рахунку справа могла дійти ще в першому таймі.

У другій половині зустрічі «Зоря» забила ще два голи, «Олімпія» у свій безсумнівний актив може записати гол, забитий на початку другого тайму і який став голом престижу. Запам’ятається це й Владиславу Ковтуну, адже відправив він м’яч у сітку команди прем’єр-ліги. Вдало у карному майданчику луганців зіграв нападник номінальних господарів Андрій Руденко і зробив націлений, а головне точний пас десь на центр воротарського. На гарний удар головою Ковтуна воротар «Зорі» Сапутін не зреагував.

Взагалі дива не сталося, та воно й не планувалося. Далі прогнозовано йде «Зоря». А в розіграші Кубка України із п’яти команд від Полтавщини залишається одна — полтавська «Ворскла». Вона вступає в «гру» зі стадії 1/8 фіналу.

«Олімпія» (Савинці, Полтавська область) — «Зоря» (Луганськ) — 1:4 (0:2)

Третій попередній етап Кубка України. 21 серпня. Горішні Плавні. Стадіон «Юність».

Голи: Ковтун, 50 — Ндур, 26, Слесар, 28, Горбач, 56, Яцик, 90+1.

«Олімпія»: Пругло, Бірюк, Алєксєєнко, Богомаз, Соболь (Павлик, 83), Кошман (Бурляй, 64), Почернін (Луценко, 76), Бичков (Ситник, 83), Малик, Руденко, Ковтун.