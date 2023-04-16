Страховий стаж, потрібний для призначення пенсії, можна купити: як працює цей механізм

Сьогодні, 21:11 Переглядів: 3

Пенсійний фонд запустив механізм добровільних страхових внесків, який дозволяє купувати страховий стаж для майбутньої пенсії або ж збільшувати її розмір.

Про це заявила заступниця керівника Офісу президента Юлія Соколовська.

Кого може зацікавити купівля страхового стажу:

людей, які зараз працюють за кордоном, але хотіли б отримувати пенсію в Україні;

осіб передпенсійного віку, яким не вистачає страхового стажу для призначення пенсії за віком;

працівників з низькою офіційною зарплатою, які шляхом добровільних внесків можуть збільшити майбутню пенсію.

Договір з Пенсійним фондом щодо купівлі стажу можна укласти за допомогою електронного підпису «Дія.Підпис» або системи GOV.ID, після чого можна самостійно визначити тривалість, періодичність та розмір страхових внесків.

Суми страхових внесків зараховуються за місяць, у якому гроші потрапили на рахунок Пенсійного фонду.

Для незастрахованих осіб цей місяць буде зарахований до страхового стажу, а для застрахованих - збільшено зарплату для обчислення пенсії.