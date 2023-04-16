Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 17 квітня енергетики проводитимуть планові роботи
У понеділок, 17 квітня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- вул. Андріївська, 4-8/11, 5-18А;
- пров. Барковського, 13-26;
- вул. Зінаїди Тулуб, 21/10;
- вул. Локомотивна, 1А-30, 23А-38;
- вул. Межова, 1-26;
- вул. Новомежова, 2/1;
- вул. Переяславська, 2-37/10, 37/12;
- вул. Сержанта Мельничука, 12/37А;
- вул. Юрія Руфа, 45-63/1, 65А;
- вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2, 47;
- вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13, 11-15Б;
- вул. Лебедина, 5-40/4;
- вул. Капітана Трусова, 5-40;
- вул. Єднання України, 8/6-23/1;
- пров. Ринковий, 1/13;
- пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4;
- вул. Майора Пугача, 16/16-36;
- просп. Свободи, 84.
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- вул. Лікаря О. Богаєвського, 4А;
- вул. Олександра Халаменюка, 4-6А;
- вул. Київська, 52, 52А;
- вул. Героїв України, 21, 23;
- просп. Лесі Українки, 48-62.
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- пров. Будівельний, 10;
- вул. Валентини Федько, 1/8-17/19;
- пров. Кузьми Дерев'янка, 17, 22;
- пров. Медовий, 2-27/16;
- вул. Партизанська, 11-21/1.
Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- вул. Миколи Молочникова, 2-11.
З 8.00 до 18.00
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- вул. Вадима Бойка, 19-23;
- вул. Героїв Маріуполя, 54;
- вул. Квітки Цісик, 32А;
- просп. Свободи, 57-67;
- вул. Тараса Бульби, 12;
- вул. Київська, 24-62.
Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу: