Кременчукводоканалу виділять кошти на закупівлю гіпохлориту натрію та на погашення кредиту

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Ще майже 9 млн гривень - на ремонт водогонів, а загалом за три роки водоканал планує витратити 769 млн гривень

КП «Кременчукводоканал» виділять з міського бюджету кошти на погашення кредиту, закупівлю засобу знезараження води та кошти на ремонт водогонів. Рішення про виділення коштів затвердили депутати Кременчуцької міськради на позачерговій сесії 13 квітня.

Депутати затвердили проєкт рішення «Про затвердження Програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на 2022-2024 роки у новій редакції». Згідно з документом, загальна сума на виконання заходів за три роки складе 768,7 млн гривень (у попередній редакції - 650 млн гривень). З них у 2023 році мають намір витратити приблизно половину коштів - 356,8 млн гривень.

Згідно із внесеними змінами, на погашення основної суми кредиту МБРР (Міжнародний банк реконструкції та розвитку) виділять на 2 млн гривень більше, ніж планувалося (17,78 млн гривень замість 15,78 млн гривень). Також 2 млн гривень планують витратити на закупівлю гіпохлориту натрію (це засіб для знезараження води питної води та стоків - ред.).

У пояснювальній записці до документа сказано, що КП «Кременчукводоканал» опинилося у складних фінансових умовах через невідкориговані тарифи та зниження реалізації послуг. Також на 28 % зріс курс долара, і це призвело до неможливості сплачувати кошти за кредитом у повному обсязі.

Також вказано, що закупівля гіпохлориту натрію вкрай необхідна для забезпечення в достатній кількості усіх об'єктів КП для додаткового знезараження.

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Крім того на сесії депутати міськради затвердили рішення виконкому щодо виділення коштів КП «Кременчукводоканал» зі Стабілізаційного фонду. 6 млн гривень піде на заміну аварійних мереж та ділянок водопостачання по вул. Юрія Руфа - водогону питної води діаметром 600 та 100 мм. 2,62 млн гривень - на заміну аварійних ділянок та запірної арматури на інших мережах.

Як раніше повідомляв «Кременчуцький ТелеграфЪ», у 2009 році КП «Кременчукводоканал» взяв 6,5 млн доларів кредиту МБРР на закупівлю енергоефективного обладнання для водоканалу. Борг потрібно погасити у 2027 році.

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